OnePlus Pods si preparano al debutto le nuove cuffie wireless

OnePlus si prepara ad annunciare le sue nuove cuffie wireless ed un noto tipster ne ha aumentato il desiderio condividendo un’immagine del prodotto.

Non sappiamo ancora quale sarà il nome di commercializzazione della nuova soluzione OnePlus. Max J., lo stesso che ha pubblicato l’immagine, suggerisce che potrebbero essere denominate “Buds” mentre un altro rapporto cita il termine “Pods”, individuato anche nella beta di Android 11 in sviluppo per la serie OnePlus 8.

Anche in questo caso la somiglianza con le AirPods di Apple è abbastanza evidente, in particolare per quanto riguarda il design, con lo stelo verticale in evidenza ed il formato arrotondato che consente di adattarle alle vostre orecchie.

Non dovrebbero essere presenti i gommini in silicone ed essere dunque presente un formato unico, forse studiato appositamente per adattarsi ai differenti padiglioni auricolari. Differisce il case, invece, arrotondato e più vicino alla soluzione proposta da Huawei con le Freebuds 3. Anche la colorazione potrebbe essere molto simile a quella vista già sulle cuffie di casa Huawei ma non è escluso che possano differire dal punto di vista della tonalità. Inoltre, non è da escludere che possano arrivare anche nella versione classica bianca.

Esternamente, almeno stando alle immagini, sembrerebbero esserci dei LED che ne indicherebbero lo stato di carica della custodia, mentre un’altra luce interna servirebbe a visualizzare l’autonomia degli auricolari.

Non è ancora certa la data di lancio, ma, molto probabilmente, potrebbero essere annunciate in concomitanza con un nuovo smartphone, il tanto atteso OnePlus Nord e la data indicata sarebbe quella del 10 luglio.

Da parte di OnePlus non è arrivata nessuna conferma, o almeno, non ancora ma potrebbero esserci presto delle novità.