OnePlus presenterà oggi uno smartphone pieghevole?

È difficile che vi siate persi la notizia che oggi è il giorno di Samsung e tutti gli occhi degli utenti e della stampa internazionale saranno puntati alle ore 16:00 sull’evento Unpacked in streaming in cui verranno presentati i nuovi foldable.

OnePlus non ci sta e ha deciso di cercare di sviare l’attenzione pubblicando un teaser che mostra quello che a prima vista sembra uno smartphone pieghevole, capeggiato dalla data di oggi e dalla stessa ora (casualmente) dell’evento Samsung. Cosa sappiamo di questo presunto OnePlus Fold?

OnePlus sta per annunciare il suo primo smartphone pieghevole proprio quando la concorrente sudcoreana svelerà la futura generazione di foldable? No, non corriamo troppo con la fantasia.

Nonostante questo sembra esattamente ciò che l’azienda vuole farci credere, guardando attentamente il breve video teaser pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram e sul profilo americano di Twitter del brand si possono notare alcuni dettagli poco convincenti.

Per prima cosa si vede benissimo che non si tratta di un singolo display pieghevole ma di due pannelli separati uniti da quella che sembra una cerniera. Ad un primo ragionamento potrebbe quindi sembrare che OnePlus voglia presentare una nuova cover con display secondario, simile a quella proposta da LG sui suoi ultimi smartphone di punta.

Anche questa teoria sembra essere però abbastanza azzardata, in quanto gli schermi delle due metà di questo presunto smartphone dual screen sono entrambi curvi, il che sarebbe un pessimo modo di realizzare una cover con secondo display.

Arriviamo quindi alla conclusione più ovvia: non si tratta di uno smartphone foldable né di una cover dual screen ma sono semplicemente due OnePlus 9 Pro messi uno di fianco all’altro con qualcosa ad oscurare lo spazio compreso tra di essi.

Certo, la data e l’ora del teaser però rimangono e coincidono con l’inizio dello streaming di presentazione dei nuovi Galaxy di Samsung.

Cosa aspettarci quindi? Non ne siamo sicuri ma fossi in voi non alzerei troppo le aspettative. In fondo è quasi sicuro si tratti solo di una mossa di marketing atta a distogliere lo sguardo da ciò che la concorrente andrà a svelare ufficialmente questo pomeriggio…