OnePlus pronta a svelare i vostri nuovi auricolari TWS preferiti

OnePlus ha annunciato l’arrivo di diversi modelli di auricolari true wireless (TWS) nel corso degli ultimi anni ed è pronta a stupire nuovamente i propri fan con un prodotto mai visto prima.

Le OnePlus Buds Pro sono in dirittura d’arrivo e l’azienda sta attualmente cercando dei tester a cui consegnarle prima della loro presentazione ufficiale.

Sul forum ufficiale OnePlus si sono aperte le candidature per diventare i primi tester in assoluto delle nuove OnePlus Buds Pro. Cosa? Non avete mai sentito parlare delle OnePlus Buds Pro? Tranquilli, è normale. Si tratta di un modello di auricolari wireless che ancora non è stato annunciato ufficialmente dal brand.

“The Lab” è un programma limitato di test dei prodotti che permette agli utenti selezionati di provare i nuovi dispositivi prima che vengano annunciati e svelati pubblicamente. Il feedback ricevuto viene utilizzato da OnePlus per migliorare il prodotto e il modo in cui viene pubblicizzato. L’azienda ha testato le serie OnePlus 9 e OnePlus 8 in passato attraverso lo stesso programma di anteprima.

Nel post OnePlus ha incluso la seguente dichiarazione: “Sei eccitato per il lancio di OnePlus Nord 2 5G? Scommetto che non sapevi che il nuovo capitolo della serie Nord verrà accompagnato dalle ancora non annunciate Buds Pro! Vuoi provarli entrambi? Beh, potresti dover aspettare meno di quanto credessi“.

Non solo sappiamo quindi che le cuffiette saranno chiamate ufficialmente OnePlus Buds Pro, ma sappiamo anche che faranno il proprio debutto in concomitanza di OnePlus Nord 2 5G il prossimo 22 luglio alle ore 16:00.

Sfortunatamente non sappiamo cosa aspettarci da questi nuovi auricolari, tuttavia ormai manca davvero poco all’annuncio ufficiale!