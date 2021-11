OnePlus: smartphone innovativo nel 2022, prima di Samsung

OnePlus 10 nel 2022? Certo che sì ma, secondo nuove informazioni, non sarà l’unico. L’azienda sta preparando la sua proposta pieghevole (e innovativa) che introdurrà tra alcuni mesi.

La notizia arriva da un brevetto che la vedrebbe impegnata a realizzare uno smartphone flessibile. La sua caratteristica peculiare è che non avrà “due display” con una piega al centro ma ben due pieghe per “3 display” che all’occorrenza potranno essere settati in una posizione specifica.

C’è da dire che anche per OnePlus i tempi sono maturi per presentare uno smartphone pieghevole, sa bene che il mercato attuale è in mano a Samsung e sa anche che non può perdere altro terreno se vuole ritagliarsi il suo spazio e mettere le basi per imporsi in questo settore.

Il documento in questione è datato 2020 ma l’azienda ha chiesto di pubblicarlo a luglio 2021 e il WIPO (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) ha reso nota la documentazione.

Lo smartphone è capace di piegarsi in vari modi: con due display attivi, solo uno o completamente aperto per usarli tutti e tre nella massima estensione. Ovviamente anche l’interfaccia utente dovrà essere modificata ed ottimizzata in quanto un formato così diverso renderà quasi del tutto insufficiente la UI standard quando lo smartphone è aperto al massimo della sua estensione.

Il nuovo dispositivo di OnePlus dovrà riuscire a convincere non solo portando innovazione ma anche garantendo longevità nel tempo. Due cerniere sono soggette ad usura ma Samsung ha dimostrato che nel tempo si può imparare dagli errori e fare sempre meglio.

A proposito di Samsung. L’azienda coreana potrebbe essere superata in termini di tempo e innovazione da OnePlus in quanto il prossimo Galaxy Z Fold4 sarà presentato solo alla fine del prossimo anno.