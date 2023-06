L’attesa per il primo smartphone pieghevole di OnePlus sta crescendo, con i fan che attendono con ansia il debutto di quello che viene chiamato per ora OnePlus V Fold. Le voci iniziali suggerivano che il dispositivo avrebbe avuto una somiglianza con l’Oppo Find N2, ma una serie di nuove immagini trapelate sembrano rivelare un design unico tutto suo.

I render, condivisi dal rinomato leaker Steve Hemmerstoffer, noto come @OnLeaks su Twitter, mostrano un aspetto più squadrato rispetto ai modelli simili della casa madre, mantenendo però le caratteristiche distintive di OnePlus. Sembra molto più vicino a uno degli ultimi pieghevoli di Vivo.

Le immagini trapelate del presunto OnePlus V Fold mostrano una texture nera opaca sul retro, anche se potrebbero essere disponibili altre finiture. La maggior parte del retro del telefono è occupata da un’enorme isola circolare al centro per la fotocamera, con il marchio Hasselblad in bella evidenza in modo simile a quanto già visto su OnePlus 11 e altri flagship recenti dell’azienda.

Anche se le immagini non offrono una visione nitida dei display del telefono (e i wallpaper scuri non aiutano), si può comunque notare che lo schermo esterno si estende da un angolo all’altro con bordi molto ridotti. Inoltre, l’aspetto del display esterno sembra avvicinarsi a quello dei migliori dispositivi Android classici, senza essere sproporzionatamente sottile come sui modelli pieghevoli di Samsung. Lo schermo flessibile interno sembra presentare un bordo rialzato a protezione del delicato pannello.

OnePlus sembra mantenere i classici ritagli per le due fotocamere frontali (interna ed esterna) anziché sperimentare la tecnologia della fotocamera sotto al display. Sui lati sottili del OnePlus V Fold, si nota l’iconico slider di notifica insieme ad un pulsante di accensione relativamente piatto, che probabilmente fungerà anche da lettore di impronte digitali. Sarà presente anche un array di altoparlanti. Anche se la cerniera di uno smartphone pieghevole è il suo componente più importante, è difficile commentarne la qualità basandosi solo su queste immagini, quindi dovremo aspettare per scoprire se OnePlus utilizzerà lo stesso meccanismo delle cerniere degli ultimi modelli Oppo.

Secondo il leak, OnePlus potrebbe utilizzare il processore Snapdragon 8+ Gen 2, ancora non annunciato, per il V Fold. È probabile che lo smartphone abbia una batteria da 4.800 mAh che si ricaricherà a 100W. Per quanto riguarda le fotocamere, il dispositivo includerà un sensore principale Sony IMX890 da 50MP e una fotocamera frontale da 32MP per i selfie, stando alle indiscrezioni più recenti.

Il OnePlus V Fold si sta preparando a fare il suo ingresso nel mondo degli smartphone pieghevoli, e le nuove immagini trapelate stanno alimentando l’entusiasmo dei fan. Con un design che si discosta dai modelli Oppo e una serie di funzionalità distintive di OnePlus, il V Fold promette di essere un dispositivo interessante. Gli appassionati dovranno aspettare ancora qualche mese per avere conferme ufficiali e scoprire se OnePlus riuscirà a soddisfare le aspettative con il suo primo smartphone a taccuino.