Il marketing a volte sa spingersi oltre confini neanche immaginabili. E chi, se non i membri dell’azienda che per prima ha sdoganato l’utilizzo di un marketing moderno e incisivo nel settore smartphone, potevano essere protagonisti di un nuovo servizio che potremmo definire come “esclusivo e unico“? OnePlus, in occasione del lancio del suo ultimo modello di smartphone OnePlus 10T, torna alla carica con un’iniziativa davvero bizzarra che punta però a mettere in luce uno degli aspetti più forti del nuovo terminale, il comparto batteria e ricarica.

Stiamo parlando del servizio Battery Anxiety Helpline, con il quale potrete affrontare i problemi di autonomia del vostro attuale smartphone direttamente con “un operatore speciale” a quattro zampe.

Che cos’è Battery Anxiety Helpline?

L’approccio di OnePlus al tema “ansia da batteria scarica” è certamente da premiare come unico nel suo genere.

Nella sola giornata di oggi infatti, giovedì 18 agosto 2022, tutti coloro che vorranno ricevere un po’ di supporto morale dovuto alle scarse prestazioni del proprio terminale (o che semplicemente vorranno vedere sollevato il proprio morale in generale), potranno usufruire di un servizio chat completamente gratuito, veicolato tramite l’applicazione WhatsApp disponibile gratuitamente per gli store Android e iOS, che vi metterà in comunicazione niente meno che con la squadra ufficiale di Labrador OnePlus!

“Dopo il lancio di OnePlus 10T – che fornisce fino a un giorno di carica in soli 10 minuti e una carica completa in soli 19 minuti – siamo entusiasti di creare un servizio divertente ed originale che non solo ci allieta quando siamo in ansia per la batteria, ma ci fa anche sentire più felici grazie alla nostra helpline WhatsApp con la super squadra di cuccioli” afferma Tuomas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus.

Come accedere al servizio e come non avere più problemi di autonomia con il proprio smartphone?

Se volete provare in prima persona questa simpatica iniziativa pensata dal brand OnePlus, valida lo ricordiamo per la sola giornata di oggi, non vi resta altro che seguire questi semplicissimi passaggi:

Creare una nuova chat WhatsApp con il numero +39 3248225363

Godersi il supporto e l’affetto da parte della squadra canina di OnePlus

Per tutti coloro invece stanchi della scarsa durata del proprio terminale, la soluzione più duratura ed efficace può essere rappresentata dall’acquisto di un nuovo OnePlus 10Tacquisto di un nuovo OnePlus 10T, che come evidenziato nel corso delle nostre prove è in grado di garantire prestazioni energetiche da vero top di gamma, con un’autonomia di una giornata d’uso garantita con soli 10 minuti di ricarica, grazie dall’impressionante tecnologia di ricarica a 150W.

Inoltre, per chi preordina il nuovo modello dell’azienda entro la mezzanotte del 21 di Agosto 2022 dal sito ufficiale, è prevista la possibilità di accedere a un bundle esclusivo che vede protagoniste le nuove cuffiette OnePlus Buds Z2 con l’aggiunta di un solo euro. Un modo intelligente e rapido per entrare all’interno dell’ecosistema OnePlus, uno dei più completi e piacevoli per l’utente dell’intero panorama smartphone attuale.