OnePlus World, la realtà virtuale dell’azienda ha anche un museo visitabile

OnePlus ha inaugurato nella giornata di oggi un nuovo spazio dedicato ai propri utenti e a tutti i curiosi. Non si tratta però di un edificio vero e proprio ma di un’ambiente virtuale 3D dove a camminare tra le stanze messe a disposizione sarà il vostro avatar!

Alla base dell’idea dell’azienda capitanata da Pete Lau e Carl Pei c’è la voglia di rendere più interattiva l’esperienza di navigazione tra le pagine di un sito web, cambiando la concezione di navigazione in internet tradizionale. Per accedere a OnePlus World, questo il nome del nuovo “parco tematico” virtuale dell’azienda cinese, sarà necessario creare un avatar 3D che poi utilizzerete per spostarvi tra le varie sezioni del sito, raffigurate come stanze.

La prima stanza che il tutorial vi farà visitare è il museo dedicato alla storia dell’azienda. All’interno sono visualizzabili gli indimenticabili prodotti che hanno portato OnePlus a diventare l’azienda che è oggi. Oltre al museo, sono presenti molte aree dedicate al divertimento dei visitatori nelle quali potrete provare a scalare la classifica top 100 giornaliera e guadagnarvi la possibilità di vincere un OnePlus 8T.

La presentazione del prossimo smartphone OnePlus avverrà il 14 ottobre e sarà possibile seguire la diretta anche dall’auditorium virtuale di OnePlus World in maniera simile a come accade per gli eventi Fortnite Party Royale. Lo stesso giorno, probabilmente per permettere il pre-ordine o l’acquisto delle prime unità di OnePlus 8T, aprirà una nuova ala di OnePlus World: l’Ultra Store. Si tratterà di uno shop online dalla quale sarà possibile osservare “dal vivo” i vari prodotti in vendita, consultare le specifiche e, nel caso, procedere all’acquisto.

Vi lasciamo al trailer che OnePlus ha pubblicato su YouTube in occasione di questa inaugurazione virtuale e vi auguriamo buon tour!