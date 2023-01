Il nuovo sito agirà da catasto elettronico dell’infrastruttura e permetterà di “seguire” il tracciato all’interno del territorio regionale.

Da qualche tempo è finalmente disponibile il sito che permette ai cittadini di monitorare la situazione della cartografia della rete Lepida, la rete a Banda Ultra Larga delle Pubbliche Amministrazioni della regione Emilia-Romagna. Questo nuovo sito agirà come una sorta di catasto elettronico dell’infrastruttura , mostrandone il percorso all’interno del territorio regionale di appartenenza. è inoltre possibile visualizzare tutto l’elenco degli edifici pubblici ad essa collegati.

All’interno del sito l’intera infrastruttura è presentata attraverso un insieme di elementi interconnessi tra loro che vanno a rappresentarne gli elementi costitutivi. È inoltre possibile agire su diversi livelli così da visualizzare le diverse componenti della rete stessa: cavidotti, pozzetti, cavi, giunti e terminazioni. L’interfaccia del sito è pensata per essere il quanto più intuitiva e accessibile possibile. La maggior parte della schermata, com’è ovvio attendersi, è occupata dalla presentazione della mappa stessa. A sinistra sono invece disponibili dei pratici menù a scomparsa dove è possibile selezionare gli elementi dell’infrastruttura che si vuole visualizzare.

Nel complesso questo nuovo sito permette quindi di ottenere le stesse informazioni del precedente, ma in maniera molto più veloce e accessibile. interessante sapere che il sito è aggiornato in tempo reale e riflette lo stato effettivo dell’infrastruttura, e delle sue singole componenti, sul territorio. Questo avviene perché lo stesso si aggiorna grazie alla lettura dei dati che le singole aziende realizzatrici inviano, in formato digitale, sulla base di modelli preimpostati da Lepida, al termine della realizzazione dei singoli lavori

Alla ricerca su base geografica nel nuovo sito si affianca una nuova funzione: la ricerca automatica di un qualunque asset di rete tramite il corrispondente identificativo Lepida, conoscendo l’identificativo è quindi possibile sapere, in tempo reale, se la relativa messa in opera è completa.

Considerando l’interesse che questo tipo di informazioni può avere per molti cittadini, non siamo riusciti a non chiederci se non potremo vedere un servizio simile per monitorare l’andamento dei lavori per la stesura dei cavi della nuova rete ultraveloce sottomarina nel Tirreno.