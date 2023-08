Continua la copertura da parte di Open Fiber delle Aree Infratel. L’obiettivo di Open Fiber e Infratel è ambizioso: portare la fibra ottica anche nei piccoli Comuni italiani, riducendo al minimo il divario digitale e garantendo una copertura completa sul territorio nazionale. La società Open Fiber, vincitrice dei tre bandi per l’esecuzione dei lavori, sta operando con l’obiettivo di cablare l’Italia attraverso due tecnologie principali: FTTH (Fiber To The Home) e FWA (Fixed Wireless Access).

Infratel è una società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) dedicata alla promozione e integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi internet a Banda Ultra Larga nelle Aree Bianche.

Oggi, Open Fiber ha annunciato l’aggiunta di nuovi Comuni nelle aree Infratel, di cui 118 collegati tramite la tecnologia FTTH e 124 tramite FWA. Questa notizia rappresenta un passo significativo verso una maggiore accessibilità e connettività nelle Aree Bianche.

Tuttavia, è importante sottolineare che la copertura non implica la disponibilità immediata agli operatori. Potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che il sito del gestore confermi ufficialmente la presenza della connessione. Inoltre, alcuni dei Comuni collegati tramite FTTH sono ancora in attesa di essere rilegati alla rete nazionale, comportando un’apertura parziale del servizio e un inevitabile periodo di attesa per l’attivazione del collegamento completo.

Di seguito i comuni interessati.

FTTH

Abbadia San Salvatore (Siena)

Altavilla Irpina (Avellino)

Altavilla Vicentina (Vicenza)

Ameno (Novara)

Aramengo (Asti)

Arcidosso (Grosseto)

Arcugnano (Vicenza)

Bassano Romano (Viterbo)

Bedulita (Bergamo)

Borgo d’Anaunia (Trento)

Breme (Pavia)

Brunello (Varese)

Cagliari (Cagliari)

Caiazzo (Caserta)

Calestano (Parma)

Camerana (Cuneo)

Cammarata (Agrigento)

Campi Salentina (Lecce)

Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani)

Capoterra (Cagliari)

Caprile (Biella)

Carinola (Caserta)

Carobbio degli Angeli (Bergamo)

Cascia (Perugia)

Castel Campagnano (Caserta)

Castel di Sangro (L’Aquila)

Castelfranco Piandiscò (Arezzo)

Castelnuovo Bocca D’Adda (Lodi)

Cavallino (Lecce)

Cecina (Livorno)

Cenate Sotto (Bergamo)

Cerignola (Foggia)

Cervara di Roma (Roma)

Chianni (Pisa)

Cocquio-Trevisago (Varese)

Como (Como)

Cona (Venezia)

Cornuda (Treviso)

Crocetta del Montello (Treviso)

Crodo (Verbano-Cusio-Ossola)

Diano Arentino (Imperia)

Diano San Pietro (Imperia)

Fierozzo (Trento)

Filottrano (Ancona)

Frasso Telesino (Benevento)

Galliate Lombardo (Varese)

Garbagna Novarese (Novara)

Giarole (Alessandria)

Gifflenga (Biella)

Gioia del Colle (Bari)

Gorga (Roma)

Lasnigo (Como)

Lauriano (Torino)

Lemie (Torino)

Lesignano de’ Bagni (Parma)

Levate (Bergamo)

Licata (Agrigento)

Lizzanello (Lecce)

Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola)

Maracalagonis (Cagliari)

Marcallo con Casone (Milano)

Marciana (Livorno)

Mezzanego (Genova)

Mirabella Eclano (Avellino)

Mirabello Sannitico (Campobasso)

Mistretta (Messina)

Monchio delle Corti (Parma)

Montaione (Firenze)

Montebelluna (Treviso)

Morfasso (Piacenza)

Mormanno (Cosenza)

Murisengo (Alessandria)

Neviano degli Arduini (Parma)

Norcia (Perugia)

Oggebbio (Verbano-Cusio-Ossola)

Palanzano (Parma)

Palata (Campobasso)

Pattada (Sassari)

Perdasdefogu (Nuoro)

Pianello del Lario (Como)

Pino Torinese (Torino)

Platì (Reggio Calabria)

Ponte (Benevento)

Prata di Principato Ultra (Avellino)

Pratella (Caserta)

Reggello (Firenze)

Rocchetta Belbo (Cuneo)

Romagnano al Monte (Salerno)

Rutigliano (Bari)

Saint-Denis (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)

San Martino Sannita (Benevento)

San Nicola Manfredi (Benevento)

San Vero Milis (Oristano)

Santa Maria Nuova (Ancona)

Sant’Angelo a Cupolo (Benevento)

Sant’Orsola Terme (Trento)

Sassoferrato (Ancona)

Scalenghe (Torino)

Serravalle Pistoiese (Pistoia)

Sirignano (Avellino)

Sommatino (Caltanissetta)

Summonte (Avellino)

Tavernola Bergamasca (Bergamo)

Tenno (Trento)

Terenzo (Parma)

Tertenia (Nuoro)

Tizzano Val Parma (Parma)

Toano (Reggio nell’Emilia)

Tolentino (Macerata)

Torre Orsaia (Salerno)

Tregnago (Verona)

Urbe (Savona)

Vado Ligure (Savona)

Valpelline (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)

Varese Ligure (La Spezia)

Varmo (Udine)

Vigolo (Bergamo)

Viguzzolo (Alessandria)

FWA

cquaviva Platani (Caltanissetta)

Airola (Benevento)

Albosaggia (Sondrio)

Aldeno (Trento)

Aquara (Salerno)

Baragiano (Potenza)

Berzano di Tortona (Alessandria)

Bianzano (Bergamo)

Bitetto (Bari)

Bonea (Benevento)

Borgo San Giovanni (Lodi)

Brossasco (Cuneo)

Bubbio (Asti)

Buriasco (Torino)

Busca (Cuneo)

Buti (Pisa)

Caiazzo (Caserta)

Calabritto (Avellino)

Calcinaia (Pisa)

Caldiero (Verona)

Caltavuturo (Palermo)

Cambiasca (Verbano-Cusio-Ossola)

Camerana (Cuneo)

Campodenno (Trento)

Caposele (Avellino)

Casalduni (Benevento)

Cascina (Pisa)

Cassinasco (Asti)

Castel San Lorenzo (Salerno)

Castelletto Monferrato (Alessandria)

Castelnuovo Scrivia (Alessandria)

Castiadas (Sud Sardegna)

Castiraga Vidardo (Lodi)

Cavedago (Trento)

Cervinara (Avellino)

Civitanova Marche (Macerata)

Colognola ai Colli (Verona)

Cornegliano Laudense (Lodi)

Corridonia (Macerata)

Corteolona e Genzone (Pavia)

Cuccaro Vetere (Salerno)

Dolce’ (Verona)

Durazzano (Benevento)

Elmas (Cagliari)

Faedo Valtellino (Sondrio)

Futani (Salerno)

Garniga Terme (Trento)

Gaverina terme (Bergamo)

Gerenzago (Pavia)

Gosaldo (Belluno)

Gottasecca (Cuneo)

Illasi (Verona)

Inverno e Monteleone (Pavia)

Lauria (Potenza)

Lavagno (Verona)

Loazzolo (Asti)

Lodi Vecchio (Lodi)

Mallare (Savona)

Marene (Cuneo)

Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)

Modugno (Bari)

Montagna in Valtellina (Sondrio)

Montanaso Lombardo (Lodi)

Montano Antilia (Salerno)

Montaquila (Isernia)

Monte San Giusto (Macerata)

Montecosaro (Macerata)

Montefortino (Fermo)

Montegranaro (Fermo)

Monteroduni (Isernia)

Montesarchio (Benevento)

Montezemolo (Cuneo)

Morrovalle (Macerata)

Motta Baluffi (Cremona)

Muravera (Sud Sardegna)

Murello (Cuneo)

Mussomeli (Caltanissetta)

None (Torino)

Onano (Viterbo)

Palo del Colle (Bari)

Paolisi (Benevento)

Piana Crixia (Savona)

Piateda (Sondrio)

Poggiridenti (Sondrio)

Pontecurone (Alessandria)

Pontelandolfo (Benevento)

Posada (Nuoro)

Pozzilli (Isernia)

Riesi (Caltanissetta)

Rivanazzano Terme (Pavia)

Roccadaspide (Salerno)

Roccaforte Mondovi’ (Cuneo)

Rossiglione (Genova)

Rotondi (Avellino)

Ruviano (Caserta)

Sagron Mis (Trento)

Sale delle Langhe (Cuneo)

Salerano sul Lambro (Lodi)

Saliceto (Cuneo)

San Bernardino Verbano (Verbano-Cusio-Ossola)

San Felice del Molise (Campobasso)

San Martino Buon Albergo (Verona)

San Nicandro Garganico (Foggia)

Santa Cristina e Bissone (Pavia)

Sant’Angelo di Brolo (Messina)

Savigliano (Cuneo)

Sclafani Bagni (Palermo)

Spinetoli (Ascoli Piceno)

Spinone al Lago (Bergamo)

Spormaggiore (Trento)

Sporminore (Trento)

Statte (Taranto)

Tavenna (Campobasso)

Termini Imerese (Palermo)

Ton (Trento)

Torre di Santa Maria (Sondrio)

Tortona (Alessandria)

Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani)

Valsavarenche (Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)

Verbania (Verbano-Cusio-Ossola)

Vicopisano (Pisa)

Vignone (Verbano-Cusio-Ossola)

Viguzzolo (Alessandria)

Villanterio (Pavia)

Questo massiccio sforzo di cablaggio di Open Fiber e Infratel rappresenta un passo importante verso l’eliminazione delle barriere digitali nelle zone rurali e l’avvicinamento dell’Italia ai livelli di connettività delle aree urbane. A ogni modo è fondamentale che i cittadini interessati verifichino la disponibilità effettiva della copertura e si preparino a un periodo di transizione verso una connessione più veloce e affidabile.