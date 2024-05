Oppo A38: l'entry level con design di classe a 105€ su Amazon

Acquistare uno smartphone entry level significa accettare una serie di compromessi, soprattutto in termini di prestazioni, rispetto ai modelli di fascia alta. Tuttavia, se non volete rinunciare a un dispositivo esteticamente piacevole pur spendendo poco, Amazon ha l'offerta ideale per voi. Oggi potete acquistare l'Oppo A38 a soli 105€, una cifra difficilmente battibile al momento.

Oppo A38, chi dovrebbe acquistarlo?

Oppo A38 si rivela ideale per chi cerca uno smartphone che coniughi prestazioni fotografiche buone per la fascia di prezzo e autonomia prolungata senza gravare eccessivamente sulla spesa. Grazie alla doppia fotocamera con sensore primario da 50MP, questo smartphone soddisfa infatti coloro che sporadicamente amano scattare qualche foto senza troppe esigenze in termini di dettagli, beneficiando comunque di un sensore capace di catturare colori accesi.

La lavorazione OPPO Glow non solo conferisce al dispositivo un aspetto distintivo e facile da riconoscere, ma assicura anche che rimanga privo di impronte e graffi, mantenendo un'estetica curata nel tempo, a dimostrazione di come il produttore abbia voluto puntare molto sul design. Per gli utenti che danno priorità all'esperienza visiva, lo schermo da 6,56 pollici offre una visione dei contenuti multimediali più che accettabile, grazie alla sua capacità di restituire colori naturali e realistici.

In aggiunta, la presenza di una batteria da 5000 mAh garantisce lunghe ore di utilizzo, ideale per chi passa molto tempo fuori casa e ha bisogno di uno smartphone che non si spenga prima della fine della giornata. La tecnologia di ricarica SUPERVOOC 33W è un ulteriore punto di forza, permettendo di ricaricare lo smartphone rapidamente e in sicurezza.

