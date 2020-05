OPPO A52, A72 e A91 ufficiali in Italia: dal 22 maggio a partire da 199 euro

OPPO ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi smartphone della serie A. Stiamo parlando di OPPO A52, A72 e A91 che arriveranno sul mercato italiano a partire dal 22 maggio. Le nuove proposte del produttore cinese si rivolgono soprattutto a un pubblico più giovane, offrendo un comparto fotografico versatile e alcune soluzioni interessanti per le nuove generazioni impegnate nella creazione di video da condividere sui social. Scopriamo ora le caratteristiche tecniche.

OPPO A52

Le caratteristiche tecniche di OPPO A52 non sono un mistero. Lo smartphone infatti è già stato presentato in Cina poche settimane fa. Il cuore pulsante è rappresentato dallo Snapdragon 665 di Qualcomm abbinato a 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna. La parte frontale è occupata da ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ (1.080 x 2.400 pixel) e rapporto di forma in 20:9. Il sensore biometrico è posto sul bordo laterale.

Il pannello occupa gran parte della superficie frontale grazie alla scelta di OPPO di integrare la fotocamera anteriore da 8 Megapixel all’interno di un foro. Il comparto fotografico si completa – sul retro – con un sistema di quattro fotocamere: sensore principale da 12 Megapixel (f/1.8), sensore grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), fotocamera per gli scatti macro da 2 Megapixel (f/2.4) e ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo.

Per andare incontro alle esigenze dei più giovani, ci sono alcune soluzioni software per la creazione di video. La caratteristica 4K Video Shooting consente registrazioni più chiare e stabile. L’azienda cinese ha preinstallato un software per il montaggio video denominato SOLOOP. Questo consente di poter effettuare montaggi dei filmati direttamente sullo smartphone, in modo da poterli condividere al volo sui social. È un’applicazione che ho già avuto modo di testare e che ritengo davvero molto interessante e semplice da utilizzare. È possibile tagliare video, aggiungere dei filtri di colore, modificare il formato, aggiungere sottotitoli e musica.

La piattaforma software è affidata ad Android 10 personalizzato con l’interfaccia grafica ColorOS 7. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh.

OPPO A52 arriverà in Italia in due colorazioni (Twilight Black e Stream White) a partire dal 22 maggio al prezzo di 199 euro.

OPPO A72

Anche la scheda tecnica di OPPO A72 era già nota. Poche differenze con OPPO A52. Il processore resta lo stesso ma – in questo caso – è abbinato a 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Cambia il sensore principale del comparto fotografico posteriore: sensore da 48 Megapixel (f/1.7), sensore grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), fotocamera per gli scatti macro da 2 Megapixel (f/2.4) e ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo.

Il resto delle caratteristiche dunque prevede un display da 6,5 pollici con foro per la fotocamera anteriore, batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica inversa, jack audio da 3,5 mm e Android 10.

OPPO A72 arriverà in Italia in due colorazioni (Twilight Black e Aurora Purple) a partire dal 22 maggio al prezzo di 279 euro.

OPPO A91

Diversa la scheda tecnica di OPPO A91. Lo smartphone è equipaggiato con il processore MediaTek Helio P70 con 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Il display scelto è un pannello AMOLED da 6,4 pollici con sensore biometrico integrato. Cambia anche il design. La fotocamera anteriore da 16 Megapixel (f/2.0) è incastonata in un più tradizionale notch a goccia.

Sul retro, invece, le quattro fotocamere sono disposte in verticale e prevedono un sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8), sensore grandangolare da 8 Megapixel (f/2.2), fotocamera per gli scatti macro da 2 Megapixel (f/2.4) e ultimo da 2 Megapixel (f/2.4) per la profondità di campo. Sotto la scocca una batteria da 4.025 mAh. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.025 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20W.

OPPO A91 arriverà in Italia in due colorazioni (Lightening Black e Blazing Blue) a partire dal 22 maggio al prezzo di 329 euro.