Dopo la presentazione di A12 e aver portato in Italia Find X2 Neo e X2 Lite, Oppo sembrerebbe essere intenzionato a non rallentare. La società ha appena ufficializzato A52, un nuovo smartphone di fascia media con un design particolare e delle ottime specifiche tecniche.

Oppo A52, anticipato pochi giorni fa, presenta un display da 6,5 pollici con una risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel). In alto a sinistra è presente un foro in cui troviamo una fotocamera da 8 MP. Nel retro, in un modulo fotografico rettangolare e con i bordi smussati, ci sono ben quattro sensori (12 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP).

Sotto la scocca è stato nascosto il SoC Qualcomm Snapdragon 665, uscito l’anno scorso, la GPU Adreno 610, 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di memoria interna (UFS 2.1 ed espandibile tramite MicroSD). Una tra le specifiche più interessanti è la batteria, con una capacità massima di 5.000 mAh e che dovrebbe assicurare un’ottima autonomia

Con ColorOS 7.1 (basato su Android 10), Oppo A52 è già disponibile in Cina (sul sito web ufficiale del produttore). Il suo costo di lancio è pari a 1.599 Yuan (circa 207 euro). Per il momento, non ci sono informazioni in merito al lancio in altri mercati.