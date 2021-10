Oppo A54s ufficiale in Italia: design e performance per tutti

Oppo ampia la sua serie A portando sul mercato italiano il nuovo smartphone Oppo A54s, che offre un design elegante e prestazioni elevate a un rapporto qualità-prezzo più che competitivo. Il dispositivo si contraddistingue fin da subito per il suo ampio display da 6,52 pollici arricchito dalla funzione Eye Care, pensata per preservare la vista grazie alla luminosità adattiva potenziata dall’intelligenza artificiale Smart Backlighting.

Nonostante la collocazione nella fascia medio-bassa del mercato, Oppo A54s non costringe ad attuare compromessi, grazie alla qualità di costruzione che caratterizza l’intera produzione del brand cinese. A rendere Oppo A54s un dispositivo particolarmente interessante è soprattutto il suo comparto fotografico, che può vantare una fotocamera principale da 50MP con profondità 2MP e funzione bokeh, a cui si aggiunge una fotocamera macro da 2MP.

Per selfie e videochiamate c’è invece la fotocamera frontale da 8MP, dotata di una serie di ottimizzazioni software per migliorare gli scatti anche quando si fotografa in condizioni di scarsa luce. La modalità Dazzling permette invece di scattare fotografie dai colori vivaci grazie a un algoritmo di mappatura integrato nella fotocamera, senza bisogno di editing.

La batteria da 5000mAh di Oppo A54s garantisce al device una giornata piena di utilizzo intenso: in base alle statistiche rilasciate dal produttore, l’autonomia si estende fino a a 34 ore di chiamate o 21 ore di riproduzione video streaming no-stop. A ciò si aggiunge l’utile funzionalità Super Nighttime Standby, che riduce sensibilmente il consumo della batteria quando il device è inattivo, come ad esempio di notte, fino all’1,32% di dispendio di energia. Altrettanto utile a preservare l’integrità del vostro Oppo A54s è la funzione di ricarica notturna ottimizzata, che monitora la corrente in entrata dalla porta USB tipo-C del dispositivo.

Dal punto di vista del software sotto ad Oppo A54s batte un cuore Mediatek, grazie al processore Helio G35 opportunamente ottimizzato grazie a un booster di sistema che garantisce download rapidi alte prestazioni sia nell’uso quotidiano che nel gaming. Oppo A54s è inoltre dotato di una memoria RAM da 4GB e uno storage interno da 128GB.

Oppo A54s arriva sul mercato italiano con a bordo il sistema operativo Android 11 personalizzato dalla skin proprietaria ColorOS 11.1 e dotato di diverse feature utili alla produttività: FlexDrop gestisce il passaggio tra app per un multitasking più fluido che mai, mentre Google Lens OCR permette il riconoscimento dei caratteri rilevati dalla fotocamera, una funzionalità utilissima durante i viaggi. Oppo A54s è infine compatibile con Google Nearby, per condividere facilmente file con altri smartphone Android nelle vicinanze.

Il nuovo Oppo A54s è ora disponibile in Italia su Amazon e nei negozi di catena nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue, entrambe impreziosite da una finitura metallica a lavorazione spray, al prezzo consigliato di 229,99 euro.