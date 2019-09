OPPO A9 2020: Snapdragon 665 e batteria da 5000 mAh?

Oppo A9 2020: Alcuni teaser pubblicati sul web ci viene svelato del tutto in anticipo quali saranno alcune delle sue caratteristiche tecniche: Snapdragon 665 e batteria da 5000mAh e quad-cam posteriore.

Solamente alcuni giorni fa, l’azienda cinese ha annunciato la nuova serie di smartphone, ovvero Reno 2, Reno 2Z e Reno 2F. Ad oggi, nonostante manchi ancora “parecchio” al debutto dell’A9 2020, grazie ad alcune immagini pubblicate su una pagina social OPPO Vietnam possiamo iniziare ad avere un’idea “chiara” di come sarà il prossimo device. Disponibile nelle due varianti Marine Green e Space Purple, lo smartphone dovrebbe essere alimentato da un processore Snapdragon 665 accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Alla base troverebbe spazio una batteria da 5000 mAh, si presuppone un supporto alla ricarica rapida.

Il comparto fotografico dovrebbe offrire un sistema quad-cam posteriore da 48 Megapixel, mentre frontalmente un sensore da 16 Megapixel. Altre fonti invece anticipano ulteriori dettagli sul design dello smartphone: display HD+ da 6,5 pollici (1600×720) con la presenza di notch a goccia con fotocamera frontale da 16 Megapixel (f/2.0), confermando la fotocamera da 48 Megapixel che dovrebbe essere affiancata da sensori da 8+2+2 Megapixel. Lo smartphone dovrebbe inoltre avere un peso di circa 195 grammi.

Nonostante per il momento non ci siano dettagli da parte della società, la pubblicazione delle immagini “anticipate” fa pensare che il lancio sul mercato potrebbe essere non del tutto lontano. In ogni caso attendiamo aggiornamenti ufficiali dalla stessa azienda.