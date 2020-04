Un rivenditore ha appena diffuso un poster con i primi render ufficiali di Oppo Ace 2, un prossimo e attesissimo smartphone. Il dispositivo sarà lanciato il prossimo 13 aprile e le sue specifiche tecniche sembrerebbero essere ottime. Inoltre, è anche stato confermato il SoC che accenderà questo device.

Il design del dispositivo è molto simile a quello anticipato poche settimane fa nella prima immagine non ufficiale. Troveremo, nella parte posteriore, ben quattro sensori fotografici incastonati in un modulo circolare (la tipologia è definita “Oreo”). I tasti per regolare il volume saranno inseriti nel lato sinistro; il pulsante per l’accensione/spegnimento a destra.

Le immagini confermano anche la presenza di Snapdragon 865, un chpset di fascia alta, e la connettività 5G. Le altre specifiche tecniche sono ancora incerte. Stando a precedenti indiscrezioni, potremmo trovare:

Un display AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e un foro in cui sarà collocata la fotocamera;

8/12 GB di RAM;

128/256 GB di memoria interna;

Fotocamera posteriore da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP.

Ricordiamo inoltre che Oppo Ace è ora diventata una nuova serie composta da smartphone forse pensati appositamente per il gaming.