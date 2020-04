Il vicepresidente di Oppo ha appena annunciato la nascita della gamma “Ace”. Prima di questo momento, la società aveva prodotto uno smartphone riconoscibile con il nome di “Oppo Reno Ace”. Il brand cinese, durante gli ultimi mesi, sta arricchendo moltissimo la propria offerta con dispositivi dotati di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Brian Shen Yiren, il vicepresidente della compagnia, ha reso noto che da ora in avanti la serie “Ace” sarà indipendente e non più legata a “Reno”. Questa gamma potrebbe quindi includere diversi smartphone con delle specifiche tecniche molto interessanti. Potrebbero trattarsi di dispositivi pensati appositamente per il gaming.

La serie Reno continuerà comunque a esistere e sarà affiancata da Ace e Find, oltre agli altri dispositivi di gamma bassa e media come A12e. Bisogna sottolineare che Oppo Ace 2 sarà svelato il prossimo 13 aprile e sarà quindi il primo di questa nuova serie. Le ipotetiche specifiche tecniche sono le seguenti:

Snapdragon 865 ;

; 8/12 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di memoria interna;

di memoria interna; Display AMOLED da 6,5 pollici FullHD+;

AMOLED da 6,5 pollici FullHD+; Fotocamera posteriore da 48 MP, 8 MP, 8 MP e 2 MP;

Fotocamera anteriore da 16 MP.

Non ci resta quindi che attendere e scoprire quali saranno i piani per questa nuova serie.