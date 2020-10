Oppo al terzo posto, Huawei precipita al settimo: la classifica 2021 dei produttori secondo le stime

Un report pubblicato da Digitimes e basato su una ricerca Digitimes Research analizza l’andamento del mercato degli smartphone e parla delle previsioni per il 2021, prevedendo dei cambiamenti interessanti nella classifica dei maggiori produttori livello mondiale.

Secondo l’analisi, si prevede che il mercato degli smartphone ritorni finalmente a vedere un trend in crescita dopo tre anni di declino, dal 2018 al 2020. Si aspetta una crescita a doppia cifra nel 2021, questo anche grazie agli sforzi per la costruzione delle infrastrutture e l’accelerazione dell’attività commerciale riguardante la rete 5G in Giappone, Europa dell’Est e negli Stati Uniti. Le spedizioni globali di smartphone saranno guidate dalla disponibilità di dispositivi 5G o 4G entry-level nei mercati emergenti, che si prevede raggiungeranno oltre 1,5 miliardi di unità nel 2023 e 1,7 miliardi di unità nel 2025, rispettivamente, secondo le stime.

Questo trend di crescita porterà anche notevoli cambiamenti nella classifica dei più grandi produttori di smartphone al mondo. Samsung e Apple rimarranno salde in testa alla graduatoria, tuttavia, secondo le previsioni, Huawei verrà scalzata dal terzo posto precipitando addirittura in settima posizione. A guadagnare l’ultimo gradino del podio sarà Oppo, seguita a ruota da Vivo e Xiaomi. Al sesto posto dovrebbe subentrare Transsion, produttore poco conosciuto nel nostro mercato, che produce smartphone di fascia bassa per i mercati africani e del Sudest asiatico con i brand Tecno, Itel e Infinix.

Previsioni ottime per Oppo, già sbarcata in Europa nel 2018, e Vivo, che annuncerà la disponibilità anche nel nostro Paese dei propri prodotti nei prossimi giorni. I due brand controllati da BBK Electronics nel 2021 potrebbero quindi non solo guadagnare nuovi clienti ma continuare grazie ai propri ottimi prodotti a mantenere la fetta di mercato già fidelizzata. Huawei accuserà il colpo, invece, dopo essere stata vittima delle restrizioni in USA e dopo aver visto lesa la propria immagine a seguito delle ripetute accuse di spionaggio tramite le proprie apparecchiature di rete per conto del Governo cinese, accuse ancora mai supportate da delle prove rese pubbliche.