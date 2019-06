OPPO alla conquista dell’Europa: in arrivo Reno Z e Reno F?

OPPO potrebbe portare presto in Europa i due smartphone di fascia media Reno Z e Reno F, recentemente brevettati presso EUIPO, ’ufficio di proprietà intellettuale dell’Unione Europea.

OPPO potrebbe presto portare sul mercato europeo altri due nuovi smartphone. Stiamo parlando di Reno Z e Reno F che sono stati recentemente brevettati presso l’ufficio di proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO). OPPO Reno Z, in realtà, è uno smartphone di fascia media che è già stato presentato in patria due settimane fa.

Il cuore pulsante è il processore Mediatek Helio P90 accoppiato a 6 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. A differenza dei membri attuali della famiglia Reno, non è presente la fotocamera a “pinna di squalo”. OPPO, infatti, ha optato per un più tradizionale notch a goccia con fotocamera da 32 MP. Sul posteriore, invece, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e quello secondario da 5 MP.

Il display è un AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 1080 x 2340 e rapporto di forma in 19,5:9. Lo smartphone è attualmente disponibile solo in Cina a un prezzo che si aggira intorno a 325 euro. Mentre di Reno Z abbiamo delle informazioni grazie alla precedente presentazione, nulla si sa invece di Reno F. Secondo alcune voci, si tratterebbe della versione europea di OPPO K3 equipaggiato con lo Snapdragon 710.

Non è da escludere, però, che possa trattarsi di un nuovo smartphone del produttore cinese. In precedenza, si è parlato della volontà di OPPO di voler eliminare la serie F e la serie R per rendere più chiaro ai consumatori il proprio catalogo. È forse questo uno dei motivi per cui potrebbe decidere di inserire i nuovi smartphone nella linea Reno. Tuttavia, è chiara l’intenzione di OPPO di andare alla conquista del mercato europeo per cercare di ritagliarsi una posizione anche nel Vecchio Continente.