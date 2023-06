State cercando una smart band di ottima qualità con un design stiloso, ma volete anche risparmiare? Allora vi consigliamo di dare un’occhiata a questa ottima offerta di Amazon, che oggi vi propone la OPPO Band Style con uno sconto di ben 40€.

Grazie alla promozione che abbatte il prezzo del 57% potete acquistarla a soli 29,99€ anziché 69,99€. Si tratta di un’occasione da non farvi sfuggire, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi esortiamo ad effettuare il vostro acquisto prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Oppo Band Style unisce eleganza e sportività ed è anche comodissima da indossare, perché pesa poco più di 20 grammi. Il suo ampio display AMOLED da 1,1″ è perfettamente leggibile in qualsiasi condizione di illuminazione; inoltre, vi permette di monitorare la vostra frequenza cardiaca sia a riposo che durante l’attività fisica. E mentre dormite rileva automaticamente la saturazione di ossigeno nel sangue, per fornirvi maggiori informazioni sulla vostra salute.

Questa splendida smart band dispone di ben 12 modalità di allenamento, in modo da seguirvi in tutte le vostre attività, anche il nuoto, perché è subacquea fino a 50m. Inoltre, va certamente menzionata la sua batteria a lunga durata, che garantisce un’autonomia di circa 12 giorni e si ricarica completamente in soli 90 minuti.

Infine, trattandosi di una smart band progettata anche per essere esteticamente piacevole e personalizzabile, nella confezione sono inclusi due cinturini: uno in silicone sportivo e l’altro sempre in silicone, ma impreziosito da un elegante inserto in metallo.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

