Da lunedì 19 settembre partirà l’Oppo Champions Tour, un viaggio itinerante che porterà energia positiva e tanti giochi nei centri commerciali di quattro città italiane: Roma, Marcianise (Caserta), Torino e Arese (Milano).

In queste date (il calendario completo lo trovate in fondo all’articolo) il team Oppo porterà un’esclusiva e originale esperienza con lo sfondo della UEFA Champions League e, in concomitanza, darà la possibilità di partecipare a vari eventi per provare a vincere prodotti appartenenti alla famiglia Reno8. Non solo, ci saranno in palio anche tantissimi gadget!

Già dallo scorso mese di luglio Oppo ha ufficializzato la sua partnership con UEFA, legando per due anni il suo brand tecnologico alle più importanti competizioni come la Champions League e la Supercoppa.

Oppo è la prima società cinese a fare da partner alla più importante competizione della UEFA, ovvero la Champions League. Grazie al suo know-how darà modo agli appassionati di valorizzare i momenti salienti del torneo nel biennio 2022-2024.

Come dicevamo, il tour di Oppo darà la possibilità di aggiudicarsi premi partecipando a degli eventi, come quello relativo al Penalty Shoot Challenge, che permetterà ai visitatori di sfidarsi a suon di calci di rigore.

Nella prima location, ovvero Roma, Oppo allestirà anche alcune aree esclusive. Ad esempio uno spazio gaming per provare la potenza dei Reno8, ma anche una zona per testare le performance fotografiche in basse condizioni di luce. E ancora, un’area di ricarica che fungerà da sala di attesa prima di andare “in-game”.

E non è finita qui perché, come detto, c’è anche la possibilità di aggiudicarsi altri gadget in tante attività. Inoltre, se in quei giorni deciderete di acquistare uno smartphone Reno o Find all’interno dei negozi del centro commerciale, avrete diritto ad aggiudicarvi un premio. Stessa cosa per chi deciderà di iscriversi alla Oppo Community, un ritrovo virtuale di utenti che condividono le stesse passioni sulla tecnologia. All’interno del canale l’azienda comunica news, promozioni, offerte e tiene aggiornati tutti gli utenti che ne fanno parte.

William Liu, President of Global Marketing di Oppo, dichiara: ”Siamo entusiasti di collaborare con UEFA e di lavorare con loro per ispirare i tifosi di calcio durante le competizioni. In Oppo crediamo nel potere dell’innovazione, che ci aiuta a superare le sfide della vita quotidiana: una vision in perfetta sintonia con il desiderio di UEFA di affrontare le avversità superandole”.

Il Direttore Marketing di UEFA, Guy-Laurent Epstein, aggiunge: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Oppo nella famiglia degli sponsor UEFA con la più grande competizione per club del mondo, la UEFA Champions League. Oppo è leader globale nella tecnologia mobile e insieme non vediamo l’ora di portare avanti i nostri sforzi per connettere e ispirare i tifosi di calcio di tutto il mondo”.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia, afferma: “Da sempre siamo vicini ai nostri utenti e vogliamo offrire un’esperienza immersiva che li possa realmente coinvolgere. Grazie alla partnership con la UEFA Champions League, la più grande grande competizione per club del mondo, perfetta interpretazione della nostra mission “Inspiration Ahead”, mettiamo a disposizione delle persone le emozioni e le sensazioni di una vera e propria competizione, per farli sentire come se fossero sui campi più prestigiosi.”

Oppo Champions Tour: le tappe