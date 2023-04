Il Salone del Mobile di Milano, in svolgimento dal 18 al 23 aprile, avrà un ospite speciale: Oppo. Il produttore cinese ha infatti avviato una partnership con Qeeboo, brand italiano di design, che gli consentirà di essere esposto al Salone.

Presso lo spazio espositivo Qeeboo sarà infatti presente la Capsule Collection di cover e wallpaper per il nuovo OPPO Find N2 Flip, nata dalla collaborazione delle due realtà. Le cover propongono quattro iconiche grafiche di Qeeboo: Kong, simbolo di famiglia e protezione; cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza; Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio e infine Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. I colori scelti sono giallo zafferano, verde fluo, royal blue e arancione, vivaci e capaci di distinguersi nella massa.

I wallpaper sono invece destinati al display esterno di Find N2 Flip e mostreranno delle GIF animate delle mascotte di Qeeboo, così da metterlo ancor più in risalto.

L’offerta si estende oltre il periodo del Salone e, dal 17 aprile fino al 18 giugno, acquistando OPPO Find N2 Flip su OPPO Store e presso i principali rivenditori si riceverà in bundle la propria cover Qeeboo. A partire da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con i wallpaper con GIF animate, scaricandoli gratuitamente sulle pagine dedicate di OPPO Store e Qeeboo raggiungibili tramite questo linktramite questo link. Una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.