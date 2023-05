State cercando dei nuovi auricolari wireless per ascoltare musica ed effettuare telefonate avendo le mani libere? In questo caso non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Unieuro, grazie alla quale potrete acquistare gli OPPO Enco Air2 con un importante sconto del 44%.

Quest’oggi, infatti, potrete farli vostri a soli 39,00€ anziché 69,99€, risparmiando così più di 30,00€. Trattandosi di un ottimo rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo di non farvi sfuggire l’opportunità di acquistare questi auricolari true wireless comodi e leggeri: pesano solo 3,5 grammi!

Gli OPPO Enco Air2 sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza che garantisce la ricezione simultanea dei suoni su entrambi gli auricolari. In questo modo avrete una qualità audio cristallina durante le telefonate e una connessione stabile quando guarderete i video o nelle vostre sessioni di gameplay. Niente paura, dunque: audio e video saranno sempre perfettamente sincronizzati.

Le vostre chiamate avranno una qualità audio perfetta anche senza alzare il volume grazie all’Intelligenza Artificiale, in grado di cancellare i rumori di fondo, mettendo così in risalto la voce. Senza suoni di sottofondo, le vostre telefonate saranno sempre limpide.

Le vibrazioni del suono vengono catturate dal nuovo driver da 13.4mm placcato in titanio, generando così bassi ultrapotenti, medi ricchi e alti chiari. Sono quindi l’ideale per l’ascolto di qualsiasi genere musicale, anche grazie alla batteria di lunga durata, che garantisce agli auricolari 4 ore di autonomia, che diventano 24 ore di ascolto sfruttando la custodia di ricarica.

Gli auricolari si controllano facilmente grazie al comodo tasto e sono compatibili con iOS e Android. Inoltre, grazie a Frash Connect potrete collegare i vostri nuovi OPPO Enco Air2 ai dispositivi mobili semplicemente aprendo la custodia. Per concludere, sono anche resistenti all’acqua, così potrete usarli durante gli allenamenti o sotto la pioggia.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

