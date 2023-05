Come avrete visto, avevamo aperto la nostra mattinata segnalandovi un’ottima offerta per ciò che concerne gli auricolari true wireless e, nello specifico, gli ottimi Samsung Galaxy Buds2 Pro, che grazie ad Amazon possono essere acquistati oggi con uno sconto del 27%!

Certamente un affare che, tuttavia, non tutti potrebbero aver voglia di cogliere, optando invece per un prodotto sì performante, ma decisamente più accessibile nel prezzo. Ecco perché, a voi, segnaliamo anche questa ottima offerta relativa gli eccezionali Oppo Enco Buds2: auricolari true wireless che, di per sé, vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo, e che oggi possono essere vostri ad appena 19,99€, contro i 49,99€ del loro prezzo originale grazie ad un’ottima offerta Comet!

Compatti ma potenti, gli Oppo Enco Buds2 sono auricolari true wireless dal suono pulito e privo di distorsioni, e grazie ai loro driver da 10 mm ed al diaframma placcato in titanio, sono in grado, anche al netto del prezzo, di garantirvi un suono cristallino e nitido, con bassi profondi e appaganti, anche quando si ascoltano tracce non ad altissima definizione.

Il merito è anche delle camere sonore degli auricolari, che sono state progettate per migliorare la qualità del suono, offrendo un’esperienza di ascolto superiore sia per la musica che per i podcast e le chiamate, e c’è da dire ce i risultati ottenuti da Oppo sono davvero sorprendenti, specie se si considera il prezzo, sia di partenza che soprattutto quello attuale.

Dotati di un sistema di cancellazione attiva del rumore e di comodi controlli touch presenti direttamente sugli auricolari, gli Oppo Enco Buds 2 vantano una batteria davvero performante, che li rende capaci di garantirvi fino a 7 ore di riproduzione continua, estendibili addirittura a 28 ore grazie alla custodia di ricarica di alta qualità.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo, specie considerando il prezzo proposto di appena 19,99€ e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Comet dedicata al prodotto così da effettuare il vostro acquisto prima del termine delle disponibilità, o della fine della promozione.

