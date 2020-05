Oppo ha appena lanciato in Italia alcuni nuovi smartphone e due modelli di auricolari true wireless. I prodotti sono già disponibili all’acquisto: scopriamo subito il nuovo tentativo del brand di rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato italiano.

Il produttore ha deciso di rilasciare anche nel nostro paese gli auricolari true wireless Enco Free. Si tratta di alcune cuffie senza fili di alta qualità con una latenza di circa 120 ms, una sincronizzazione stabile e altoparlanti ultra-dinamici. Il loro prezzo di lancio è pari a 169 euro.

Enco W31 è la proposta di Oppo pensata appositamente per tutti coloro i quali vorrebbero spendere meno. Il loro prezzo è infatti pari a 99 euro. La loro funzionalità più interessante è quella che consente agli utenti di scegliere alcune modalità ideate appositamente per specifici generi musicali. Il produttore ha anche deciso di includere un sistema per la cancellazione del rumore ambientale.

Gli auricolari sono acquistabili direttamente su Amazon:

Sempre a partire da oggi, Oppo Find X2 Neo (disponibile su Amazon) e Find X2 Lite (disponibile su Amazon) sono arrivati in Italia. Si tratta di due smartphone con ottime specifiche tecniche.