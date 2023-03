La Festa del Papà è ormai alle porte, e se volete sorprendere il vostro babbo con un regalo tecnologico non possiamo che consigliarvi le fantastiche offerte di OPPO lanciate proprio per l’occasione. Fino al 19 marzo tantissimi prodotti nello store online sono infatti in sconto: riuscirete non solo a trovare il dono perfetto, ma anche a risparmiare!

Dagli smartphone ai dispositivi audio fino ai tablet, il catalogo di prodotti in offerta è talmente ampio che troverete sicuramente il regalo perfetto per il vostro papà. Inoltre, potrete usufruire dello sconto immediato di 40,00€ per ogni 300,00€ di spesa, rendendo i vostri acquisti ancor più convenienti.

Oltre ai prodotti singoli ribassati, sono particolarmente interessanti i bundle proposti da OPPO, che vi permetteranno di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di due o più articoli accoppiati. Per esempio, con soli 599,99€ anziché 727,97€ potrete ottenere l‘OPPO Reno8, insieme a una cover e agli auricolari Enco Free2 completamente gratuiti!

L’OPPO Reno8 è uno smartphone dalle prestazioni incredibili: la fotocamera frontale da 32MP dotata di sensore Sony IMX709 e dell’algoritmo di riconoscimento facciale sviluppato da OPPO riesce a rilevare fino a 193 punti di riconoscimento del viso mentre si scattano i selfie, rendendo ogni foto perfetta in termini di inquadratura e colori. Inoltre, la fotocamera posteriore da 50MP catturerà sempre il quantitativo ottimale di luce sia durante la registrazione video che per gli scatti fotografici, ottenendo così l’equilibrio perfetto tra luminosità e ombra.

A lasciare stupefatti è anche l’autonomia dello smartphone, dato che è dotato dell’ultima versione dell’esclusivo sistema di ricarica rapida di OPPO, in grado di ricaricare il 100% della batteria in meno di 30 minuti. Infine, il Reno8 è incredibilmente leggero e maneggevole, ma al contempo ultra resistente: la scocca è infatti resistente a graffi e alle impronte, risultando così il compromesso perfetto anche per i più maldestri.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio delle tantissime offerte e bundle imperdibili sul sito di OPPO, quindi vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata per scoprire l’intero catalogo. Vi ricordiamo che le offerte saranno valide solo fino al 19 marzo, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

