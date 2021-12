Oppo Find N, l’innovativo pieghevole compatto che sfida Galaxy Fold

Giornata importante per tutti gli appassionati di tecnologia mobile, con particolare menzione per chi fra di voi ha seguito fin dagli albori la nascita e il conseguente sviluppo del mercato dei dispositivi pieghevoli.

Dopo anni infatti in cui le opzioni a disposizione di noi utenti sono state poche e non tutte troppo convincenti, si apre potenzialmente un nuovo ciclo, che vede l’arrivo molti nuovi protagonisti. Tra questi troviamo Oppo, la quale oggi ha annunciato ufficialmente il nuovo Find N, il primo device pieghevole dell’azienda che si preannuncia come una pietra miliare per l’intero settore foldable.

Scopriamo le sue peculiarità hardware, a partire dalle nuovissime tecnologie implementate per il display e per la cerniera, passando anche per tutte le novità software pensate appositamente dal brand per questo prodotto così particolare!

Questione estetica, ma anche funzionale

Se in un primo momento l’onda dei foldable poteva essere vista come una potenziale moda estetica per provare a dare una sferzata a un mercato smartphone giudicato da troppo tempo paralizzato, si è presto capito che le grandi potenzialità di questa tecnologia erano ben più importanti di un semplice fattore estetico.

“I nuovi form factor stanno inaugurando un nuovo ed entusiasmante periodo nella tecnologia degli smartphone. Oppo ha investito una quantità significativa di tempo e sforzi alla ricerca di un approccio migliore a uno smartphone pieghevole, sperimentando una serie di fattori di forma, design delle cerniere, materiali del display e proporzioni, per creare un nuovo dispositivo che soddisfi le esigenze di più utenti. Con Oppo Find N, puntiamo a cambiare la percezione delle persone su ciò che uno smartphone può offrire e iniziare a rendere i dispositivi pieghevoli più accessibili a un pubblico ancora più ampio” afferma Pete Lau, Chief Product Officer di Oppo.

Le novità dell’approccio Oppo

Oppo Find N si presenta sul mercato con un approccio unico alla tecnologia pieghevole, andando a riscrivere quello che sembrava un canovaccio ormai consolidato. Come? Andando a implementare per la prima volta l’ampio display interno da 7,1″ con un orientamento orizzontale, al fine di modificare l’approccio e i modi d’uso di un dispositivo pieghevole.

Per raggiungere questo risultato, anche il display esterno, molto importante quando si parla di questa categoria di prodotti, rappresenta una svolta rispetto a quanto siamo stati abituati finora, con i 5,49″ dall’aspect ratio veramente unico di 8,4:9.

Oppo ha lavorato poi sulla qualità stessa delle componenti essenziali per il corretto funzionamento di questo pieghevole, implementando novità hardware tanto per il display, quanto per la cerniera.

La cerniera (Flexion Hinge by Oppo) non solo è responsabile della apertura e chiusura del dispositivo, ma raggiunge questo incredibile risultato andando a risolvere uno dei problemi fin qui riscontrato sui dispositivi foldable, ovvero il gap fra le due parti una volta richiuso il terminale. Il design a goccia unisce infatti le due metà in maniera armoniosa e continua, rendendo molto meno evidente questa divisione.

I gradi di apertura possono variare da 50° a 120°, con conseguenti scenari e modi d’uso fra i più variegati e sempre la massima garanzia di solidità e affidabilità hardware e software. Non mancano delle chicche software studiate appositamente per sfruttare le varie angolazioni di apertura di questo Oppo Find N.

Per quanto riguarda il meraviglioso display interno (Serene Display by Oppo), l’azienda ha studiato una particolare struttura in multi strato (sono ben 12 in totale), in grado di garantire il giusto mix di affidabilità e protezione.

Tutto questo grande sforzo hardware per implementare il sottile strato in vetro capace di sostenere la cerniera e le varie aperture e chiusure quotidiane (Oppo ne dichiara 200.000 in totale) non ha però portato l’azienda a mettere in secondo piano quelle chicche che ormai definiamo come essenziali, come per esempio il supporto al refresh rate dinamico.

Oppo Find N infatti, pur implementando questo particolare schermo interno, non rinuncia alla tecnologia LTPO per il display, con supporto al refresh rate dinamico fra 1 e 120Hz, unendo il tutto a una luminosità di picco di oltre 1000 nit.

Un software studiato appositamente per sfruttare questi pannelli!

Avere una maggiore area di interazione, senza un software in grado di sfruttare questa potenzialità, sarebbe come avere una Ferrari e dimenticarsi di fare il pieno. Oppo Find N si dimostra pronto alla sfida anche in questo aspetto, con una versione personalizzata e dedicata del software a bordo in grado estendere l’uso classico, portandolo a un livello superiore.

Sia che si tratti di multitasking avanzato, con la possibilità di avere più applicazioni aperte quindi in diverse porzioni del display interno, sia di poter contare sulla “continuità” dei contenuti passando rapidamente dalla visualizzazione sul pannello esterno a quella estesa dell’ampio schermo aperto, sono tante le implementazioni software pensate da Oppo per questa nuova concezione di pieghevole.

Il miglior pieghevole per scattare fotografie?

Dopo aver dimostrato tanta attenzione lato costruttivo, Oppo ha poi voluto alzare la sfida anche su di un altro aspetto all’interno del mercato pieghevole, quello multimediale.

Il setup principale infatti vede l’adozione del tanto apprezzato sensore Sony IMX766 da ben 50MP, in abbinata con altre due fotocamere di supporto, una da 16MP grandangolare e una tele obiettivo da 13MP. Un giusto mix che grazie anche alle funzionalità software studiare apposta per poter rendere questo device un vero e proprio strumento versatile per le foto ed i video, sarà in grado di far portare a casa all’utente scatti e registrazioni video di altissimo livello.

Scheda tecnica da vero top!

L’attenzione al comparto fotografico è soltanto la punta di diamante di una scheda tecnica da vero top di gamma, con tutte le feature e implementazioni hardware che ci potremmo aspettare da un device ai vertici del segmento mobile.

Processore Qualcomm Snapdragon 888

12GB memoria RAM

512GB memoria di archiviazione UFS 3.1

Batteria da 4500mAh

Ricarica veloce a 33W

Ricarica wireless 15W (10W inversa)

Lettore di impronte digitali laterale

Audio stereo Dolby Atmos

Colori disponibili Bianco, Nero, Viola

La disponibilità di Oppo Find N è prevista dal 23 di Dicembre per il mercato asiatico, con disponibilità e prezzi per il nostro Paese che ancora non sono stati comunicati al momento della scrittura di questo articolo.

Non è da escludere che il primo smartphone pieghevole dell’azienda rimanga confinato in Oriente, tuttavia si tratta comunque di un prodotto interessante che vogliamo veder sviluppato negli anni a venire.