Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e desiderate saltare nel trend dei modelli pieghevoli? In tal caso non possiamo che consigliarvi lo spettacolare OPPO Find N2 Flip, uno tra i più all’avanguardia sul mercato, che in questi giorni è protagonista di un’offerta davvero interessante sullo store ufficiale del brand.

Fino al 18 giugno, acquistando un Find N2 Flip al prezzo di listino di 1.199,99€, otterrete completamente in omaggio una magnifica cover esclusiva targata QEEBOO! OPPO ha, infatti, lanciato una collaborazione con il brand italiano, dando vita a una capsule collection di 4 cover dallo stile unico e vivace, perfette per esaltare al massimo le caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole.

La promozione proposta da OPPO è allettante non solo perché otterrete in omaggio la cover dal valore di 59,99€, ma anche perché, acquistando lo smartphone dal sito ufficiale, avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Scalapay, o in 10 rate a tasso zero con Agos. Insomma, potrete scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze, il tutto in pochi minuti e direttamente da casa vostra.

L’OPPO Find N2 Flip rappresenta una vera innovazione nel campo degli smartphone pieghevoli: l’esclusiva tecnologia Flexion Hinge garantisce la totale assenza di spazio fra le due parti del display una volta chiuso il dispositivo, proteggendolo così dalle impurità e riducendo al massimo la presenza della piega centrale da aperto. Inoltre, include la batteria più grande della categoria, offrendovi autonomia sufficiente per affrontare una giornata intera di utilizzo.

Anche nel comparto fotografico OPPO si è spinta oltre ogni confine, creando il primo modello sul mercato a integrare tecnologie e funzionalità da vero top di gamma. Vi è, infatti, un obiettivo principale da 50MP sviluppato in collaborazione con Hasselblad per un’elaborazione della gamma cromatica incredibilmente realistica; ovviamente, il pregio dei flip è che potrete sfruttarla anche per i selfie, girando semplicemente lo smartphone e vedendo l’anteprima dall’ampio display esterno da 3.26″.

Oltre a ciò, il display esterno interattivo vi consentirà di gestire lo smartphone anche da chiuso. Potrete, per esempio, leggere i messaggi e le notifiche in arrivo, aprire il pannello di controllo, rispondere alle chiamate e molto altro, il tutto in pochi tocchi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina OPPO dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

