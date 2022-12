Sulla piattaforma Weibo è apparso un video che mostra il nuovo foldable di Oppo “in tutto il suo splendore”.

Oppo Find N2 Flip era nell’aria già da tempo, e in effetti chiunque nel settore sarebbe pronto a scommettere che Oppo abbia intenzione di presentarlo al mondo nel corso della prossima edizione di INNO Day 2022 che, si presume, dovrebbe tenersi attorno alla metà di dicembre. Tuttavia in qualche modo il mondo è riuscito a vederlo prima: a lungo sfuggito a praticamente qualsiasi tipo di fuga di notizie, il primo device pieghevole a conchiglia di Oppo ha da poco ha fatto la sua comparsa in un video pubblicato su Weibo.

Il video, pur essendo decisamente corto, ha permesso di vedere per la prima volta il design (molto probabilmente definitivo) di Oppo Find N2 Flip: pur confermando, in maniera inequivocabile, la presenza in casa Oppo di uno smartphone pieghevole a conchiglia, purtroppo non fornisce alcuna informazione su quali possano essere le sue caratteristiche. A tal proposito, come fatto finora, siamo costretti a basarci ancora sulle voci di corridoio circolanti che “suggeriscono” che monterà un Dimensity 9000, avrà uno schermo interno da 6,8” E6 AMOLED e uno esterno da 3,26”. Quest’ultimo potrà essere usato sia per le notifiche che come viewfinder per i selfie.

Fonte: Weibo

Quanto al reparto fotografico dovremmo trovare una fotocamera posteriore principale da 50MP Sony IMX890, una posteriore ultra wide da 8MP e, anteriormente, una da 32MP. Il tutto mosso da Color OS 13, basato su Android 13, e alimentato da una batteria da 4.300mAh con ricarica a 44W. I rumor si sono spinti persino a dire quali dovrebbero essere le colorazioni disponibili: nero, bianco e viola; ciascuno indicato con un nome di fantasia creato da Oppo.

Ora che abbiamo avuto la conferma definitiva dell’esistenza di un foldphone Oppo a conchiglia, non resta che aspettare qualche giorno per vedere se questi rumors si riveleranno corretti o meno.