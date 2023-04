Oggi sul ring di MobileLabs troviamo due dispositivi Android pieghevoli a conchiglia. Parliamo nello specifico dell’ultimissimo Oppo Find N2 Flip, uscito a fine 2022 e del Motorola RAZR 2022, uscito la scorsa estate. Entrambi risultano essere ottimi top di gamma nella loro categoria, ma presentano diverse differenze a partire dall’estetica, fino ad arrivare al cuore dei dispositivi affidato a due diversi processori.

Nel complesso sono entrambi due eccellenti dispositivi in grado di fornire all’utente finale un’ottima esperienza d’uso, ma forse Oppo Find N2 Flip ha quella spinta in più che lo rende più appetibile rispetto al suo avversario. A seguito del suo lancio, Oppo ha dichiarato di aver realizzato una nuova cerniera in grado di tollerare oltre 400.000 cicli di apertura e chiusura, il che non è un dato da poco, dal momento che sappiamo che la cerniera è il tallone d’Achille di questa tipologia di dispositivi.

Vi ricordiamo che i nostri versus cercano di presentarvi i prodotti lasciando a voi la scelta finale sull’acquisto in base alle vostre preferenze e disponibilità economiche. Stabilire un vincitore assoluto, non è qualcosa di fattibile, visti gli innumerevoli elementi che caratterizzano prodotti come questi e che possono variare di importanza da persona a persona. Detto ciò, andiamo subito a scoprirli insieme!

Differenze estetiche

Partiamo subito da un rapido confronto tra i due dispositivi dal punto di vista estetico. Ad un primo sguardo i due dispositivi sono molto diversi tra loro da chiusi. Sulla scocca hanno due display esterni di diversa dimensione e posizionati in modo diverso. Su Motorola RAZR ad esempio il display orizzontale permette di scrivere messaggi senza aprire il dispositivo, mentre il display verticale di Oppo punta maggiormente ad una migliore fruizione delle notifiche e delle anteprime delle immagini. Le dimensioni da chiuso di Oppo Find N2 Flip sono 85,5 x 75,2 x 16mm, mentre quelle di Motorola RAZR sono 86,5 x 79,8 x 17mm, mentre da aperti, le dimensioni sono rispettivamente di 166,2 x 75,2 x 7,5mm per l’Oppo e di 167,0 x 79,8 x 7,6 mm per il Motorola. Complessivamente possiamo dire che i due prodotti si equivalgono, anche se il dispositivo Oppo pesa un po’ meno con i suoi 191g contro i 200g del telefono Motorola.

Per quanto riguarda il display, Oppo find N2 Flip ne monta uno principale da 6,8 pollici, Foldable LTPO AMOLED, 120Hz con refresh rate variabile che passa da 60Hz a 120Hz nella modalità dinamica, e una risoluzione di 1080 x 2520 pixel. Motorola RAZR monta invece un display da 6,7 pollici, con un pannello Foldable AMOLED, 1B colors, 144Hz, con una risoluzione pari a 1080 x 2400 pixel. Entrambi i dispositivi sono accompagnati da un display secondario posteriore più piccolo, che nel caso di Oppo è di 3,26 pollici, con una risoluzione di 382 x 720 pixel, mentre nel caso di Motorola Razer è di 2,7 pollici, con una risoluzione di 573 x 800 pixel.

Qualcomm vs MediaTek

Oppo Find N2 Flip, monta al suo interno il più recente processore Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) composto da 1 core da 3,20GHz Cortex-X2 + 3 core da 2,85GHz Cortex-A710 + 4 core da 1,80GHz Cortex-A510, mentre Motorola RAZR 2022 fa affidamento sulla passata (ma buonissima) generazione di Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), composta da 1 core da 3,19GHz Cortex-X2 + 3 core da 2,75GHz Cortex-A710 + 4 core da 1,80GHz Cortex-A510.

Riguardo al comparto grafico, visti i SoC di riferimento, i due dispositivi godono rispettivamente di una GPU Mali-G710 MC10 nel caso del dispositivo Oppo, e di una Adreno 730 nel caso del dispositivo Motorola. Entrambe le GPU sono in grado di offrire prestazioni al top con tutti i più recenti giochi presenti sul Google Play Store.

Parlando di memoria, Oppo Find N2 Flip dispone di 8GB o 12GB di RAM nei modelli da 256GB di memoria interna, mentre è possibile arrivare fino a 16GB di RAM sul modello da 512GB di memoria interna. Motorola RAZR 2022 dispone di 8GB di RAM sui modelli da 128GB e 256GB di memoria interna, mentre monta 12GB di RAM sul modello da 512GB di memoria interna. Entrambi i dispositivi sono privi di slot MicroSD per poter espandere la memoria.

Oppo Find N2 Flip Motorola RAZR 2022 Dimensioni e peso Unfolded: 166,2 x 75,2 x 7,5mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16mm 191 g Unfolded: 167,0 x 79,8 x 7,6mm Folded: 86,5 x 79,8 x 17mm 200 g Display 6,8″, Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) 3,26″, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 6,7″, Foldable AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ 2,7″, AMOLED display CPU Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) Octa-core (1x 3,20GHz Cortex-X2 + 3x 2,85GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) GPU Mali-G710 MC10 Adreno 730 Memoria 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 4300 mAh 44W wired, 50% in 23 min (advertised)

Reverse wired Li-Po 3500 mAh 30W wired Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF

8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55″, 1.0µm, PDAF, OIS

13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, AF Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm Video 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS Software di sistema Android 13, ColorOS 13 Android 13

Oppo Find N2 Flip trova a bordo una batteria da 4.300 mAh, con una ricarica da 44W in grado di caricare dallo 0 al 50% in 23 minuti circa. Il suo rivale Motorola RAZR monta invece una batteria un po’ più piccola da 3.500 mAh ì che supporta solamente la ricarica a 30W. Entrambi i dispositivi riescono a coprire l’intera giornata con una carica completa, ma è chiaro che lo smartphone Oppo abbia quel qualcosa in più in grado di farvi stare maggiormente sereni in termini di autonomia e tempi di ricarica se siete in mobilità.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo fa affidamento alla sua collaborazione con Hasselblad, per garantire meccanismi di elaborazione software in grado di restituire ottimi scatti. Sul retro, lo smartphone Oppo ha due sensori da 50MP e 8MP con delle focali da f/1.8 + f/2.2, mentre Motorola RAZR, monta due sensori da 50MP e 13MP con delle focali da f/1.8 + f/2.2. Entrambi i telefoni montano un sensore frontale da 32MP con una focale da f/2.4. Tra i due dispositivi, il comparto fotografico di Motorola risulta più avanzato, dal momento che consente di registrare video in 8K a 30fps, contro il dispositivo Oppo che si ferma ad una risoluzione di 4K a 30fps.

Prezzi

Riguardo ai prezzi, c’è una differenza non esagerata tra i due concorrenti di questo affronto. Su Amazon troviamo Oppo Find N2 Flip a 1.199,99 euro nella versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Motorola RAZR 2022, viene invece proposto con uno sconto a soli 999,90 euro nella versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Sotto vi lasciamo i link alle offerte citate, qualora siate interessati all’acquisto.