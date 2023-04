Nel versus di oggi ritroviamo nuovamente Oppo Find N2 Flip, dispositivo pieghevole di ultima generazione prodotto da Oppo, che si scontra con il Galaxy Z Flip 4 prodotto da Samsung. Entrambi i dispositivi rappresentano la punta di diamante delle rispettive aziende nell’ambito dei dispositivi pieghevoli a conchiglia attualmente in commercio, e sono il frutto della più moderna ingegnerizzazione in merito all’innovazione strutturale apportata alle rispettive cerniere di apertura e chiusura, studiate appositamente per durare nel tempo.

Nel complesso i due dispositivi offrono il massimo dell’innovazione tecnologica disponibile in ambito foldable, ma con qualche piccola differenza tra loro che alla fine dei conti crea un enorme divario di prezzo.

Vi ricordiamo che i nostri versus cercano di presentarvi i prodotti lasciando a voi la scelta finale sull’acquisto in base alle vostre preferenze e disponibilità economiche. Stabilire un vincitore assoluto non è possibile, in quanto ogni prodotto si adatta alle esigenze dei diversi consumatori. Detto ciò, andiamo a scoprirli insieme!

Differenze estetiche

Partiamo da un rapido confronto dal punto di vista estetico. La prima grande differenza che salta subito all’occhio tra i due dispositivi, è data dai differenti display esterni sui due dispositivi, posizionati orizzontalmente sullo smartphone Samsung e verticalmente su quello Oppo. A livello di solidità, i due dispositivi restituiscono un ottimo feeling, dato anche dalle nuove e robuste cerniere di apertura e chiusura. Le dimensioni da chiuso di Oppo Find N2 Flip sono 85,5 x 75,2 x 16mm, mentre quelle di Samsung Galaxy Z flip 4 sono 84,9 x 71,9 x 15,9mm. Da aperti le dimensioni dei due dispositivi sono rispettivamente 166,2 x 75,2 x 7,5mm per lo smartphone Oppo e 165,2 x 71,9 x 6,9mm per quello Samsung. A livello di dimensioni i due dispositivi sono quasi identici, così come a livello di peso. Il dispositivo Oppo pesa 191g, mentre lo smartphone Samsung pesa 187g.

Per quanto riguarda il display, Oppo Find N2 Flip monta un display principale da 6,8 pollici Foldable LTPO AMOLED, 120Hz con refresh rate variabile che passa da 60Hz a 120Hz nella modalità dinamica, e una risoluzione di 1080 x 2520 pixel. Il dispositivo dispone anche di un display secondario posteriore più piccolo da 3,26 pollici, con una risoluzione di 382 x 720 pixel, in grado di visualizzare comodamente le anteprime dei messaggi ricevuti e le foto scattate. Samsung Galaxy Z flip 4, ha un display Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz da 6,7 pollici, con una risoluzione di 1080 x 2640 pixel, e un display secondario posteriore Super AMOLED da 1,9 pollici con una risoluzione di 260 x 512 pixel. Anche il dispositivo Samsung dispone di un refresh rate variabile in grado di restituire immagini fluide e risparmiare sul consumo energetico. Entrambi i dispositivi dispongono di una luminosità pari a 1.200nit, in grado di fornire una buona luminosità sotto alla luce del sole.

Qualcomm vs MediaTek

Oppo Find N2 Flip monta al suo interno il più recente processore Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) composto da 1 core da 3,20GHz Cortex-X2 + 3 core da 2,85GHz Cortex-A710 + 4 core da 1,80GHz Cortex-A510, mentre Samsung Galaxy Z Flip 4 fa affidamento sulla passata generazione di Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), composta da 1 core da 3,19GHz Cortex-X2 + 3 core da 2,75GHz Cortex-A710 + 4 core da 1,80GHz Cortex-A510.

Riguardo al comparto grafico, visti i SoC di riferimento, i due dispositivi godono rispettivamente di una GPU Mali-G710 MC10 nel caso del dispositivo Oppo, e di una Adreno 730 nel caso del dispositivo Samsung. Entrambe le GPU sono in grado di offrire prestazioni al top con tutti i più recenti giochi presenti sul Google Play Store.

Parlando di memoria, Oppo Find N2 Flip dispone di 8GB o 12GB di RAM nei modelli da 256GB di memoria interna, mentre è possibile arrivare fino a 16GB di RAM sul modello da 512GB di memoria interna. Samsung Galaxy Z Flip 4 dispone invece di 8GB di RAM su tutti i formati disponibili (128GB, 256GB e 512GB). Entrambi i dispositivi sono privi di slot MicroSD per poter espandere la memoria.

Oppo Find N2 Flip Samsung Galaxy Z flip 4 Dimensioni e peso Unfolded: 166,2 x 75,2 x 7,5mm Folded: 85,5 x 75,2 x 16mm 191 g Unfolded: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm Folded: 84,9 x 71,9 x 15,9-17,1 mm 187g Display 6,8″, Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1.600 nits (peak) 3,26″, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 6,7″, Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1.200 nits (peak) 1,9″, Super AMOLED, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) CPU Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) Octa-core (1x 3,20GHz Cortex-X2 + 3x 2,85GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x 3,19GHz Cortex-X2 + 3x 2,75GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) GPU Mali-G710 MC10 Adreno 730 Memoria 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM Batteria e ricarica Li-Po 4300 mAh 44W wired, 50% in 23 min (advertised)

Reverse wired Li-Po 3700 mAh 25W wired, 50% in 30 min (advertised)

15W wireless

4.5W reverse wireless Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF

8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF Fotocamera posteriore: 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS

12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm Fotocamera frontale: 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm Video 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ Software di sistema Android 13, ColorOS 13 Android 13, One UI 5.1

Oppo Find N2 Flip dispone di una batteria da 4.300 mAh, con una ricarica da 44W in grado di caricare al 50% il dispositivo in 23 minuti circa. Il suo rivale Samsung Galaxy Z flip 4 dispone di una batteria più piccola da 3.700 mAh, con una ricarica da 25W in grado di ricaricare il dispositivo del 50% in 30 minuti. Entrambi i dispositivi riescono a coprire l’intera giornata con una carica completa, ma è chiaro che lo smartphone Oppo abbia quel qualcosa in più in grado di farvi stare maggiormente sereni durante l’arco della giornata.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo fa affidamento alla sua collaborazione con Hasselblad, per garantire meccanismi di elaborazione software in grado di restituire ottimi scatti. Sul retro, lo smartphone Oppo ha due sensori da 50MP e 8MP con delle focali da f/1.8 + f/2.2, mentre Samsung Galaxy Z flip 4 dispone di 2 sensori da 12MP con delle focali rispettivamente da f/1.8 + f/2.2. Tra i due dispositivi il comparto fotografico di Oppo risulta notevolmente più avanzato, ma per un uso social, Samsung Galaxy Z Flip 4 è più che soddisfacente, con immagini nitide dai colori vivaci. Riguardo alla fotocamera frontale, mentre il dispositivo Oppo monta un sensore frontale da 32MP con una focale da f/2.4, il Galaxy Z Flip 4 monta un sensore da 10MP con una focale da f/2.4. Entrambi i dispositivi riescono a registrare video con una risoluzione massima in 4K.

Prezzi

Riguardo ai prezzi, il divario tra i due dispositivi è piuttosto ampio. Su Amazon, troviamo Oppo Find N2 Flip a 1.199,00 euro nella versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre Samsung Galaxy Z Flip 4 viene venduto a 749,00 euro nella versione da 128GB. Sono disponibili in sconto anche le versioni da 256GB e 512GB di memoria interna, rispettivamente al prezzo di 790,50 euro e 849,00 euro. Di seguito vi lasciamo i link alle offerte citate.