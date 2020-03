OPPO Find X2 e Find X2 Pro: tutto ciò che sappiamo

La nuova generazione di smartphone, OPPO Find X2, verrà annunciata il 6 marzo tramite un evento che si svolgerà online. Come ben sappiamo, il mondo del web non è un posto che mantiene i segreti e così tra indiscrezioni e conferme ufficiali possiamo già farci un’idea di quelle che saranno le caratteristiche tecniche dei futuri top di gamma del produttore cinese.

Nelle scorse ore, una parte delle specifiche è apparsa su Weibo mostrando quali dovrebbero essere le differenze tra i due modelli. Sottolineiamo che le informazioni riportate non sono ufficiali, per questo potrebbero essere diverse da quelle che verranno annunciate in fase di presentazione. Andiamo per ordine.

OPPO #FindX2 and #FindX2Pro Official Renders. So excited for these both these smartphones. They don't seem to be going on the same path as the Find X, though. #OPPOFindX2 pic.twitter.com/dVsIQIPD6K — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 2, 2020

La prima grande differenza dovrebbe risiedere proprio nel comparto fotografico. Find X2 Pro dovrebbe godere di un teleobiettivo da 13 megapixel capace di abilitare uno zoom ibrido 10X e digitale fino a 60X. La fotocamera periscopica sarebbe accompagnata da un grandangolare e da un sensore principale, entrambi da 48 Megapixel. Find X2, invece, avrebbe a disposizione un teleobiettivo da 13 Megapixel (zoom ottico 5X e digitale 20X), un sensore da 12 Megapixel e il principale da 48 Megapixel.

Entrambi saranno equipaggiati con lo Snapdragon 865 di Qualcomm con 12 Gigabyte di RAM LPDDR5 per la variante Pro e con 8 Gigabyte di RAM LPDDR4 per il modello base. Non mancherà il supporto 5G. OPPO avrebbe scelto un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2k e refresh rate a 120 Hz. La fotocamera frontale – che dovrebbe essere da 32 Megapixel – è incastonata in un foro sullo schermo. La batteria dovrebbe essere da 4.260 mAh per Find X2 Pro e da 4.200 mAh per Find X2 con supporto alla ricarica rapida Super VOOC 2.0 a 65W.

Insomma, sembra proprio che OPPO abbia fatto un ottimo lavoro con i suoi nuovi top di gamma. Ora, non ci resta che attendere la presentazione per scoprirli in maniera ufficiale.