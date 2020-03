Oppo Watch è da oggi disponibile in Cina, ma arriverà anche nel mercato europeo. Il brand ha inoltre presentato una versione speciale di Find X2 Pro dedicata alla casa automobilistica Lamborghini.

Oppo Watch è uno smartwatch con delle buone specifiche tecniche. Troviamo un display AMOLED di forma quadrata con una diagonale di 1,6/1,9 pollici. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon Wear 2500 accompagnato da 8 GB di memoria interna e 1 GB di RAM. Il device è compatibile con la rete LTE, ma solo per gli operatori che supportano le eSIM. Inoltre, il dirigente di Oppo ha confermato che lo smartwatch arriverà anche nel mercato europeo, ma non si conosce ancora la data di lancio. Per quanto riguarda i prezzi, in Cina si parla di:

La variante 41 mm : 1.499 CNY (circa 196 euro );

: 1.499 CNY (circa ); La variante 46 mm: 1.999 CNY (circa 260 euro).

Annunciata anche una versione speciale del top di gamma Oppo Find X2 Pro basata sul design dell’automobile Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Le caratteristiche tecniche saranno identiche a quelle del device classico: 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna e il processore Snapdragon 865. All’interno di una custodia appositamente decorata, i consumatori troveranno:

Gli auricolari TWS di Oppo;

TWS di Oppo; Un caricabatteria per auto (con supporto per SuperVOOC);

Un caricabatteria con ricarica rapida a 65 W.

Questa versione dello smartphone, per il momento indirizzata esclusivamente al mercato cinese, ha un costo di 13.000 CNY (circa 1.710 euro). Il primo modello, ovvero Oppo Find X Lamborghini, ha registrato il sold out pochi minuti dopo il lancio ufficiale.