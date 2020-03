OPPO Find X2 Pro, commercializzazione rimandata a causa del COVID-19

OPPO Find X2 Pro non arriverà sul mercato l’8 maggio, come precedentemente annunciato dalla società. Il rinvio è stato dettato dall’emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, che sta portando tutti a rivedere i propri piani. Come si può leggere dal sito ufficiale del produttore cinese, l’uscita sul mercato italiano è stata rimandata e la nuova data verrà comunicata nel corso delle prossime settimane.

Non sappiamo dunque quando il nuovo top di gamma della casa cinese arriverà sul nostro mercato. Non è escluso che la stessa sorte possa toccare ad altri dispositivi, recentemente presentati. Speriamo che si tratti solo di qualche settimana di attesa e che l’emergenza rientri quanto prima per far sì che tutto torni alla normalità.

Ad ogni modo, cogliamo l’occasione per ricordare la scheda tecnica di Find X2 Pro su cui OPPO ha compiuto un lavoro eccezionale. Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione (raggiungibile tramite questo link), si tratta di un concentrato di tecnologia in grado di assicurare un’ottima esperienza utente. Il processore a bordo è lo Snapdragon 865 di Qualcomm abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La parte frontale è occupato dal display AMOLED da 6,7 pollici con bordi curvi e foro per la fotocamera da 32 Megapixel. Sul retro ci sono tre sensori: principale da 48MP; secondario ultra grandangolare da 48 Megapixel; teleobiettivo da 13 Megapixel che, grazie alla differente lunghezza focale, abilita uno zoom ibrido 10X. Tutto è alimentato da una batteria da 4.065 mAh, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida a 65W secondo lo standard proprietario Super VOOC 2.0.

C’è il supporto al 5G grazie alla presenza del modem Snapdragon X55 di Qualcomm. Non mancano il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.1 e persino il protocollo ZigBee 3.0. Insomma, un vero e proprio top di gamma che richiede ben 1.199 euro per portarselo a casa.