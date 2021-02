OPPO Find X3 Pro: svelate le specifiche prima del lancio ufficiale

OPPO lo aveva già annunciato, il prossimo Find X3 Pro sarà un concentrato di potenza e le specifiche comparse in rete in anticipo rispetto al lancio darebbero conferma di ciò. La versione global dello smartphone sarebbe infatti comparsa nel database di una piattaforma di benchmark online AnTuTu, dopo averci già dato un assaggio delle sue potenzialità su Geekbench, mostrandoci gran parte delle proprie specifiche.

Partiamo dal display che dovrebbe essere caratterizzato da un pannello OLED da 6,7 pollici, probabilmente curvo, con risoluzione 3216 x 1440 pixel ed una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Sotto la scocca troverebbe spazio l’ultimo SoC di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888 in accoppiata a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

AnTuTu

Punto focale del prossimo top di gamma sarà la fotocamera, con la presenza di due sensori Sony IMX766 da 50 megapixel, uno primario mentre l’altro grandangolare. In aggiunta, dovremmo trovare un teleobiettivo da 13MP con zoom 2x ed un sensore macro da 3MP con ingrandimento 25x, paragonabile ad un piccolo microscopio tascabile. Inoltre, per favorire una qualità ancora superiore, attorno al sensore macro dovrebbe essere implementato un anello LED in grado di illuminare ulteriormente l’oggetto che si andrà ad inquadrare.

La batteria dovrebbe essere caratterizzata da una batteria a doppia cella da 4500mAh non rimovibile con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC 2.0 a 65W ed alla ricarica flash wireless VOOC Air da 30W. In entrambi i casi la ricarica completa dello smartphone avverrà in pochi minuti. Sul lato software, l’OPPO Find X3 Pro dovrebbe adottare la ColorOS 11.2 basata su Android 11.

Risultato benchmark AnTuTu

Lo smartphone, come detto, è stato individuato sulla piattaforma AnTuTu ed è caratterizzato dal numero di modello OPPO PEEMOO ed è stato in grado di raggiungere un punteggio di 771.491 punti, un dato del circa il 5% superiore a quello ufficiale fatto registrare da Qualcomm.

Secondo quanto dichiarato anche dal noto tipster DigitalChatStation sulla piattaforma social cinese Weibo, il nuovo smartphone OPPO avrebbe ricevuto anche la certificazione anche dalla FCC, segno che l’approdo sul mercato potrebbe essere sempre più vicino. Con ogni probabilità l’annuncio è previsto per il prossimo mese di marzo e siamo certi che nel giro di pochi giorni arriveranno nuove informazioni a riguardo.