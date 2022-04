Oppo Find X5 Pro è il più potente e avanzato dei tre nuovi smartphone della famiglia di flagship annunciata dall’azienda nella prima parte del 2022. Oltre ad un sistema fotografico di altissimo livello di cui vi abbiamo già parlato nella nostra analisi dedicata, Oppo Find X5 Pro dispone di uno schermo le cui caratteristiche sono pensate per lasciarvi a bocca aperta ma anche accompagnarvi nel corso della quotidianità, indipendentemente da ciò che state facendo o da dove vi trovate.

Quali sono queste caratteristiche? Cosa rende speciale il display di Oppo Find X5 Pro?

Oppo Find X5 Pro monta un pannello AMOLED LTPO2 da 6,7″ che grazie alle curvature laterali ricopre il 92,7% della parte frontale dello smartphone. Esso è in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz e mostrare più di un miliardo di sfumature di colore in modo accurato. Questo sarebbe sufficiente per descrivere l’avanzata tecnologia scelta da Oppo per il proprio flagship; tuttavia è interessante anche comprenderne i benefici.

Un mondo di colori

Il pannello AMOLED di Oppo Find X5 Pro è in grado di mostrare i colori ad una profondità di 10 bit. Questo significa che è possibile visualizzare sul display più di 1 miliardo di diverse gradazioni e tonalità (1.073.741.824 per l’esattezza) per un’esperienza di visualizzazione ai vertici del settore.

Non è la prima volta che l’azienda utilizza un pannello a 10 bit. Tuttavia, con Oppo Find X5 Pro, il brand ha voluto porre ancora di più enfasi non solo sulla qualità del display stesso ma anche su come i nostri occhi reagiscono al mondo che li circonda.

“Non viviamo in un laboratorio”

Con lo smartphone alla mano, ogni giorno ci troviamo in moltissimi ambienti diversi, in diverse condizioni di luce, visualizzando i contenuti più disparati come per esempio foto, film, giochi, documenti o pagine web. Lo schermo di Oppo Find X5 Pro è pensato per cambiare e adattarsi a tutti, facendolo in modo così delicato, fine e preciso che gli occhi non noteranno nemmeno il processo.

Find X5 Pro sceglie con cura le tonalità di colore mostrate sul proprio display, il tutto per trovare il migliore equilibrio tra vivacità dei colori ed estrema accuratezza. Ad esempio, il pannello e il software lavorano in congiunzione per mostrare il 100% della gamma DCI-P3, lo spazio colore utilizzato dagli artisti di Hollywood come standard in tutte le più grandi produzioni cinematografiche. DisplayMate ha premiato la qualità del pannello con uno dei più alti voti ottenibili da uno smartphone: A+.

Ambienti e luci cambiano, l’accuratezza del display di Find X5 Pro no

Questa fedeltà è mantenuta anche quando l’illuminazione cambia. In fondo la nostra visione è relativa, influenzata dal colore e dall’intensità dell’illuminazione ambientale. Oppo Find X5 Pro è in grado di adattarsi a questi cambiamenti.

Uno dei punti di forza del display AMOLED di Find X5 Pro è la sua calibrazione multi-punto. Generalmente gli smartphone sono progettati per una qualità di visualizzazione eccellente solamente ad un livello specifico di luminosità, Oppo ha invece voluto accertarsi che le prestazioni del pannello siano altissime in ogni momento.

Oppo Find X5 Pro è regolato per ottenere la massima qualità sia in ambienti chiusi che all’aperto. Una perfetta calibrazione del display è difficile da ottenere in quanto modificata da molteplici fattori in continuo cambiamento. Oppo lo sa e agisce di conseguenza compensando ogni coefficiente.

L’accuratezza dei colori non è l’unica qualità importante nel display di uno smartphone. La luminosità gioca un ruolo decisamente fondamentale se, per esempio, si è fuori casa e si vuole effettuare una videochiamata con un amico o se ci si trova in una spiaggia soleggiata e si vuole scattare una fotografia con i soggetti correttamente inquadrati.

Lo schermo di Oppo Find X5 Pro raggiunge una luminosità di picco di 1300 nit, sufficiente a permettere una chiara visione dei contenuti anche nelle giornate di sole più abbaglianti. Lo stesso è importante anche all’altro estremo dello spettro. In una stanza buia, il display di Find X5 Pro può scendere ad un minimo di 20 nit per non accecare e non affaticare gli occhi.

“Il sole non si alza e si abbassa a scatti, quindi perché dovrebbe farlo la luminosità del display del tuo smartphone?”

La luminosità automatica è in grado di regolare l’intensità del display su 8192 livelli diversi, per adattarsi intelligentemente ad ogni ambiente. Lo schermo è anche impostato per sfruttare il modo logaritmico in cui i nostri occhi percepiscono la luce. In una stanza con poca luce, un sottile cambiamento nel livello di luminosità può sembrare estremo, mentre all’aperto, al sole, un salto relativamente grande può essere quasi impercettibile.

La luminosità automatica presente su Oppo Find X5 Pro rispecchia il modo in cui funzionano i nostri occhi e il nostro cervello, con 12 diverse modalità di scostamento. La velocità con cui la potenza del display cambia è diversa a seconda del suo livello attuale. Il risultato finale appare fluido, coerente e piacevolmente graduale ai nostri occhi in tutte le condizioni.

Veloce ed efficiente

La tecnologia LTPO2 permette al display di cambiare la propria frequenza di aggiornamento tra 1Hz a 120Hz.

La frequenza massima di 120Hz è doppia rispetto allo standard di 60Hz a cui siamo normalmente abituati su monitor per PC, laptop, TV e smartphone meno recenti. Cosa significa? Che le applicazioni sono in grado di mostrare sullo schermo due volte le immagini al secondo rispetto al passato, donando allo smartphone ancora più fluidità soprattutto quando ci sono contenuti in rapido movimento. Le animazioni di apertura e chiusura delle app, il multitasking e lo scorrimento di lunghe liste o feed (ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, ecc…) saranno più piacevoli e appaganti.

Non solo: lo schermo di Find X5 Pro può scendere fino a 1Hz per i contenuti statici, aggiornando i pixel solo una volta al secondo, usare 60Hz per le applicazioni che non supportano 120Hz, e la frequenza massima per lo scorrimento fluido in altre. Alcuni schermi meno avanzati ad alta frequenza di aggiornamento sono bloccati a 120Hz, sprecando energia senza motivo.

“La frequenza di aggiornamento dinamica è una caratteristica di efficienza che non si dovrebbe notare quando in azione”

Il fatto che il pannello sia in grado di ridurre la propria frequenza quando non necessaria la massima velocità vi permetterà di risparmiare preziosa carica della batteria. Potrete, quindi, visualizzare per più tempo i vostri film preferiti e le serie TV che più amate oppure aumentare il tempo a vostra disposizione lontani da una presa per la ricarica.

Oppo Find X5 Pro supporta la specifica video HDR10+ e, anche se i vostri film preferiti non sono disponibili in HDR, il motore video avanzato può automaticamente convertire i contenuti in tempo reale aumentandone la gamma dinamica, donando nuova vita anche ai vecchi classici.

Ecco quindi cosa rende speciale il display di Oppo Find X5 Pro, tecnologia avanzata al servizio degli utenti, per un’esperienza utente da cui sarà difficile separarsi!