È difficile confrontare due smartphone così diversi come lo sono Oppo Find X5 Pro e iPhone 13 Pro. Due prodotti altamente efficaci su più fronti che raggiungono l’obiettivo in modo diverso. E anche qui, ormai da 15 anni, si ergono teatro dell’eterna lotta tra Android ed iOS.

La qualità non si discute, così come la costruzione e la tecnologia applicata che è la più alta al momento disponibile. È chiaro che i top si pagano e la massima rappresentazione del know-how, che le rispettive aziende hanno inserito in questi prodotti, si traduce in un listino prezzi altissimo.

Apriamo le danze per il confronto allora, andando ad analizzare scheda tecnica alla mano che cosa sono capaci di fare. Mai come in questa occasione la scelta del cliente può essere anche strettamente personale. L’utente ha strade molto differenti davanti, due direzioni che differiscono tra loro nel profondo che scavano con radici basate sulla concettualità.

L’estetica ha la propria identità

Le differenze iniziano già a palesarsi analizzando il design. Se fossero anonimi, senza alcun logo ne condizionamenti, messi lì su un tavolo è chiaro che i gusti personali la farebbero da padrone.

Anche dal punto di vista dimensionale ci troviamo di fronte a misure abbastanza diverse, con lo smartphone di Apple ad essere più “tascabile”. Nella parte frontale un design che non lesina sulle cornici per il Find X5 Pro mentre sono sempre sottili, ma con l’identitario notch, anche sullo smartphone made in Cupertino. Gorilla Glass Victus da una parte contro il Ceramic Shield dall’altra, parliamo della tipologia di vetro che protegge il display.

E nella parte posteriore il copione si ripete, con linee diverse che rappresentano come le due aziende vogliono differenziare i loro prodotti. Un design dall’identikit ormai riconoscibile per iPhone 13 Pro e un’estetica, anch’essa personale, per l’Oppo Find X5 Pro.

Entrambe le fotocamere trasmettono una sensazione di predominanza e lo sono anche le prestazioni fotografiche che sono di categoria. La back cover è in ceramica per l’Oppo mentre in vetro per l’iPhone.

Frame laterale realizzato in alluminio per il primo e in acciaio inossidabile per il secondo. Disposizione dei tasti volume e accensione/spegnimento simili ma a differire è senz’altro la sensazione nell’impugnarli, molto tagliente su iPhone e più morbida sul Find X5 Pro.

Due visioni diverse di intendere la fotocamera

Oppo Find X5 Pro possiede una fotocamera formata da 3 sensori. 50MP assegnati al primo di tipo standard, 13MP al teleobiettivo e 50MP al sensore grandangolare.

L’iPhone 13 Pro possiede sempre 3 sensori ma tutti da 12MP. Sono rispettivamente un sensore standard, teleobiettivo e uno di tipo grandangolare.

Per la fotocamera singola all’anteriore invece la società cinese ha scelto 32MP, mentre l’azienda americana l’ha dotata di 12MP. Entrambe comunque dispongono di diverse funzionalità software atte a migliorarne la qualità, anche la fotocamera principale le possiede.

Potenza da vendere

Essere un top di gamma significa potenza. Apple durante il corso degli anni ha aperto la strada per fare da se, ovvero ingegnerizzare il proprio hardware e farlo produrre dalle aziende partner (ma anche concorrenti). Il SoC dell’iPhone è l’A15 Bionic, un chipset hexa core affiancato da 8GB di RAM.

Oppo ha scelto invece l’ultimo prodotto di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 e ci ha affiancato 12GB di RAM.

Anche se il processo produttivo è il medesimo, i SoC sono concettualmente diversi. Il risparmio energetico è valido anche grazie ai 4 nm ma è il software ottimizzato, ambo le parti, e fa tanto il più del lavoro in questi termini.

La capacità della batteria è diversa con circa 1000mAh in meno per l’iPhone. Questo non vuol dire che abbia una minore autonomia in quanto i sistemi operativi hanno un’ottimizzazione del multitasking pensata in maniera diversa. La batteria del Find X5 Pro può essere ricaricata a 80W mentre l’iPhone è più conservativo con una ricarica massima di 20W.

Android 12 e iOS 15, alla base filosofie diverse

I due sistemi operativi più utilizzati al mondo si evolvono ancora ed arrivano ad essere ormai in linea con tutto ciò che il cliente possa ricercare in uno smartphone.

Apple, con iOS, è partita da una filosofia più “chiusa”, andando ad aprirsi sempre di più col passare del tempo. In questo modo è riuscita a tenere testa alla decisa e concreta personalizzazione di Android.

Android invece ha continuato la sua evoluzione, aiutato anche dai vari produttori che lo prendono costantemente in dote, portando del loro per renderlo sempre più completo e funzionale.

Specifiche a confronto

iPhone 13 Pro Oppo Find X5 Pro Display 6,1 pollici, 2532×1170 pixel, AMOLED, 120Hz 6,7 pollici, 3216×1440 pixel, AMOLED, 120Hz SoC A15 Bionic Snapdragon 8 Gen1 SM8450 Memoria e RAM 128GB, 256GB, 512GB (8GB RAM) 256GB + 12GB Fotocamera posteriore 12MP (standard), 12MP (teleobiettivo), 12MP (ultragrandangolare) 50MP (standard), 13MP (teleobiettivo), 50MP (ultragrandangolare) Fotocamera anteriore 12MP 32MP Sistema operativo iOS 15 Android 12

ColorOS 12 Dimensioni e peso 146,7 x 71,5 x 7,65 mm, 204g 163,7 x 73,9 x 8,5 mm, 218g Batteria e ricarica 3095mAh, ricarica a 20W, wireless a 15W 5000mAh, ricarica rapida a 80W, wireless a 50W Connettività 5G, NFC ,WiFi 6, Bluetooth 5.0, A-GPS 5G, NFC ,WiFi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS

Prestazioni Top, prezzo Top

Il listino dei due prodotti è indubbiamente uno dei più alti che si possa trovare nel settore degli smartphone. Sebbene siano importanti si affiancano a quelli dei concorrenti, prodotti flagship per chi non vuole rinunciare a niente:

Colori disponibili: argento, azzurro sierra, grafite, oro, verde alpino.

Colori disponibili: black, blue e white.