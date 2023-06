State pensando di acquistare uno smartphone top di gamma, ma stavate aspettando l’offerta giusta per risparmiare un bel po’? Allora non potete lasciarvi sfuggire l’incredibile promozione attualmente disponibile sul portale Oppo, dove potrete acquistare il magnifico Oppo Find X5 con un incredibile sconto del 45%.

Grazie a questa offerta potrete infatti portarlo a casa a soli 599,99€ invece di 999,99€, risparmiando così ben 400€. Un’offerta davvero imperdibile, se considerate che si tratta di uno smartphone dalle ottime prestazioni, disponibile oggi al prezzo di uno di fascia media.

Parliamo di un dispositivo dal design essenziale ed elegante con finitura in vetro opaco, che dona al tatto una sensazione incredibilmente confortevole. Inoltre, la scocca curva a 75° offre un’inclinazione ottimale per una migliore illuminazione del telefono. L’Oppo Find X5 è perfetto, se cercate uno smartphone potente e veloce: infatti, sfrutta l’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888.

Da menzionare certamente anche la sua batteria a lunga durata che, in più, si ricarica anche in maniera molto rapida, grazie alla modalità SuperVOOC da 80W. In questo modo, sarete sempre certi che il vostro nuovo Oppo Find X5 vi accompagnerà per tutto il corso della giornata.

Infine, va ricordato che questo incredibile smartphone è perfetto per immortalare i vostri ricordi più belli in qualsiasi condizione di luce, grazie al sistema con tripla fotocamera: obiettivo grandangolare e ultra grandangolare da 50MP e teleobiettivo da 13MP. Inoltre, la modalità Video Ultra Night 4K vi permetterà di filmare anche di notte video di ottima qualità e senza sovraesposizione, per riprese sempre chiare e realistiche.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Oppo dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

