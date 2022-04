Se siete alla ricerca di una soluzione top di gamma ma non volete spendere il grande budget richiesto per le varianti “Pro” del mercato smartphone moderno, di sicuro vi sarete imbattuti nei due device protagonisti di questo versus. Il nuovo arrivato Oppo Find X5 sfida Apple iPhone 13 in una sfida dei “quasi top” di riferimento per il mercato iOS e Android.

Dimensioni e display a confronto

A livello costruttivo ci troviamo davanti a due terminali in grado di rappresentare appieno l’anima da flagship. Per quanto riguarda i dettagli, iconico l’ormai notch frontale di iPhone (seppur ridotto per la prima volta nelle dimensioni dalla sua prima implementazione) in contrapposizione con la solita cura maniacale a livello costruttivo per quanto riguarda gli smartphone targati Oppo.

Bordi curvi al frontale per quanto riguarda Oppo Find X5, con un display dalla diagonale di 6,55″ leggermente più grande della proposta formata da un pannello completamente piatto da 6,1″ di iPhone 13. Interessante il supporto da parte dello smartphone Oppo della tecnologia di refresh rate dei contenuti a display a 120Hz massimi, in contrapposizione con i soli 60Hz standard dello smartphone di Cupertino. Entrambi i pannelli sono di tipo OLED.

Fotocamere ai (quasi) vertici

Multiple fotocamere per entrambi gli smartphone protagonisti di questa sfida. Oppo Find X5 prova a convincere il mercato con la sua doppia fotocamera principale da 50MP (wide + ultrawide), in abbinata con una terza fotocamera teleobiettivo da 13MP.

iPhone 13 gioca più sul sicuro con un setup a due lunghezze focali (wide + ultrawide), dotate di sensore da 12MP. Al frontale Oppo propone un sensore da 32MP mentre Apple un sensore da 12MP con hardware dedicato al Face ID.

Questione di preferenze

Diverse ovviamente le scelte a livello grafico e software per questi due smartphone, rappresentanti di due sistemi operativi diversi. Da una parte infatti Oppo Find X5 propone la sua rivisitazione di Android 12 con la skin proprietaria ColorOS 12.

Dall’altro lato invece iPhone 13 mette in mostra iOS 15, il sistema operativo che caratterizza tutti gli smartphone Apple ad oggi ancora aggiornati. Due approcci diversi, con il tanto famoso ecosistema Apple che va a sfidare le opzioni di personalizzazione maggiore garantite da Android, in questo caso ancora ulteriormente aumentate dagli sforzi di Oppo in merito.

Hardware specializzato

A livello tecnico ci troviamo certamente davanti a due prodotti in grado di garantire potenza da vendere in ogni contesto di utilizzo. Apple, come da diversi anni a questa parte, si fregia dello status di azienda produttrice di alcuni dei migliori chip mobile, con la più recente serie A15 Bionic in grado di segnare numeri da capogiro in ogni benchmark e regalare piacevolezza d’uso a 360°, indipendentemente dal livello di utilizzo del terminale.

Oppo si è invece appoggiata a Qualcomm per quanto riguarda il cuore pulsante del suo Find X5, con il processore Snapdragon 888 a muovere il terminale. Menzione d’onore al chip proprietario MariSilicon X dedicato al miglioramento dell’esperienza fotografica nel nuovo flagship Oppo.

Oppo Find X5 Apple iPhone 13 Dimensioni e costruzione 160,3 x 72,6 x 8,7 mm

196g

(Cornici in alluminio) 146,7 x 71.5 x 7,65 mm

173g

(Cornici in alluminio) Display 6,55″ AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel), 120Hz 6,1″ OLED Super Retina XDR (2532 x 1170 pixel), 60Hz Fotocamera Principale 50MP IMX 766 f/1.8

50MP IMX 766 f/2.2 ultrawide

13MP teleobiettivo f/2.4 12MP f/1.6 12MP f/2.4 Fotocamera Anteriore 32MP f/2.4 12MP f/2.2 Processore Qualcomm Snapdragon 888 Apple A15 Bionic Memorie 128GB/256GB UFS 3.1

8GB LPDDR5 128GB/256GB/512GB

4GB RAM Sistema Operativo Android 12 – ColorOS 12 iOS 15 Batteria 4800mAh

80W

30W wireless 3227mAh

20W

15W wireless

Prezzi molto vicini

Oppo Find X5 e Apple iPhone 13 sono posizionati sul mercato in sfida diretta. Interessante il taglio di memoria “base” dello smartphone Oppo che, al prezzo di 999,99 euro, propone 256GB di memoria interna, rispetto al prezzo di listino di 939,00 euro per la variante “base” di iPhone 13 dotata di metà della memoria a disposizione (128GB).