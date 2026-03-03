C'è un momento in cui il termine "Ultra" smette di essere una semplice etichetta di marketing e diventa una promessa da mantenere. È su questa linea di confine che OPPO ha scelto di posizionare il suo prossimo flagship, l'OPPO Find X9 Ultra, annunciato ufficialmente a Barcellona il 3 marzo 2026 con una novità di rilievo per il pubblico europeo: per la prima volta, l'Europa è inclusa nella prima fase di lancio globale del dispositivo, segnando un cambio di passo strategico per il brand cinese nel Vecchio Continente.

Fino ad oggi, la linea Ultra di OPPO era rimasta confinata al mercato cinese, senza mai varcare i confini verso Ovest. Con il Find X9 Ultra, quella barriera cade. La scelta di includere l'Europa sin dal lancio iniziale non è un dettaglio secondario: racconta di un'azienda che considera il mercato europeo non più come un'estensione periferica, ma come un terreno prioritario su cui investire con i propri prodotti di punta.

Al centro del dispositivo c'è un sistema di imaging che OPPO definisce il più avanzato mai sviluppato per uno smartphone. La collaborazione con Hasselblad — il leggendario marchio svedese di fotocamere, lo stesso che accompagnò le missioni Apollo sulla Luna — continua a essere il fulcro dell'approccio fotografico del brand. Non si tratta di una semplice partnership di nome: i due brand lavorano fianco a fianco nell'ingegneria ottica, con l'obiettivo dichiarato di portare la fotografia mobile su un piano professionale.

"Ultra" deve essere meritato, non semplicemente dichiarato.

È proprio su questo punto che Elvis Zhou, CEO di OPPO Europe, ha voluto essere esplicito durante l'evento barcellonese. In un mercato dove il suffisso "Ultra" viene applicato a un numero sempre crescente di dispositivi, Zhou ha tracciato una linea netta: il titolo va guadagnato sul campo. La filosofia dietro il Find X9 Ultra, sintetizzata nello slogan "Built to Be Your Next Camera", punta a ridefinire cosa significhi per uno smartphone ambire a sostituire una fotocamera professionale nel flusso quotidiano di chi scatta con continuità.

L'annuncio arriva in un momento in cui la competizione nel segmento flagship Android è particolarmente accesa, con produttori come Samsung, Google e Xiaomi che si contendono le preferenze degli utenti europei più esigenti. In questo contesto, la mossa di OPPO di portare il suo prodotto più ambizioso direttamente in Europa al debutto globale assume un valore competitivo preciso: evitare quel ritardo tra lancio asiatico e disponibilità locale che spesso penalizza la percezione del brand nei mercati occidentali.

Le specifiche tecniche complete e i dettagli sulla disponibilità nei singoli Paesi europei — inclusi prezzi e canali di vendita — saranno comunicati progressivamente nelle settimane che precedono il lancio. OPPO ha scelto di costruire l'attesa con una strategia di rivelazione graduale, lasciando che sia il dispositivo, quando finalmente disponibile, a rispondere alla domanda più importante: se quella promessa fotografica sia all'altezza delle aspettative generate.