Lo sviluppo degli smartphone pieghevoli non è iniziato solo di recente. A partire dai primi pannelli OLED flessibili annunciati più di 10 anni fa, passando per l’estensiva ricerca e sviluppo che i brand hanno fatto a porte chiuse per diversi anni prima di presentare i primi prototipi, la nascita dei prodotti ad oggi definiti “foldable” è stata un processo lungo e per nulla frettoloso.

Oppo ha deciso di non precipitarsi ed essere la prima a presentare sul mercato un prodotto dotato di display flessibile, ma di continuare a studiare, progettare ed innovare all’interno dei propri laboratori, per poi giungere sul mercato con dispositivi maturi e pronti per gli utenti finali. Questo ha portato alla realizzazione delle due generazioni di cerniere Flexion Hinge arrivate sul mercato nel corso degli ultimi anni, le quali hanno permesso all’azienda di migliorare il concetto di smartphone pieghevole.

Il segreto per uno smartphone pieghevole di successo

Il lavoro di ricerca e sviluppo di Oppo nell’ambito dei display pieghevoli è iniziato nel 2018. Nel 2020 l’azienda ha presentato Oppo X 2021, uno smartphone con display arrotolabile che ha aperto la strada a una serie di test sui possibili design delle cerniere, i quali sono culminati nel lancio del primo Oppo Find N e della prima generazione di Flexion Hinge. La struttura della Flexion Hinge di nuova generazione di Oppo, che risale a quasi cinque anni fa, si fonda quindi su solide fondamenta ed è stata perfezionata innumerevoli volte.

Perché spendere così tanto tempo per progettare quello che ad oggi diamo per già compreso e scontato? Se ci pensate, nella vita di tutti i giorni abbiamo continuamente a che fare con innumerevoli e diversi tipi di cerniere, basti pensare alle ante degli armadi, alle portiere delle auto, alle porte delle stanze o abitazioni e chi più ne ha più ne metta.

Quando si parla di uno smartphone pieghevole, la cerniera ha un impatto incredibile. Non solo si tratta della componente più ingombrante e pesante, ma è ciò che supporta il display flessibile e ciò che permette agli utenti nuovi divertenti modi d’uso non possibili con uno smartphone tradizionale. Il perfezionamento della cerniera permette quindi la realizzazione di smartphone sempre più duraturi, performanti e divertenti da utilizzare!

Più semplicità e leggerezza

Oppo Find N2 Flip è il primo smartphone pieghevole portato dal brand anche nel nostro mercato ed è stato annunciato in Cina in accoppiata a Oppo Find N2. I due smartphone presentano una cerniera pressoché identica e che si differenzia solamente nelle dimensioni.

Entrambi sfruttano un elemento flessibile in acciaio inossidabile, inciso con precisione e iniettato con un materiale morbido e pieghevole. La lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica utilizzata per i cuscinetti garantisce una maggiore affidabilità, una resistenza alla trazione fino al 15% e una resistenza allo snervamento fino al 25%. Nel frattempo, il polimero rinforzato con fibra di carbonio assicura che la cerniera sia forte ma leggera.

La Flexion Hinge di Oppo non necessita l’implementazione di pettini dedicati a bloccare l’ingresso di polvere. Gli ingegneri di Oppo hanno spiegato che tali pettini andrebbero a rimuovere il lubrificante che permette agli ingranaggi di funzionare in modo fluido e silenzioso. Infine la cerniera è stata pensata fin dall’inizio per essere duratura e non farsi impensierire da un po’ di polvere.

Nonostante la Flexion Hinge di Oppo non sia prodotta direttamente dall’azienda in un proprio stabilimento (è Amphenol l’azienda che produce fisicamente le varie parti e le assembla), il design è 100% originale e ideato da Oppo. Il marchio ci tiene a sottolineare che non prende in licenza e non concede in licenza la tecnologia della Flexion Hinge da e a nessuno.

La nuova generazione di Flexion Hinge che abbiamo potuto apprezzare su Find N2 Flip è stata ulteriormente ottimizzata rispetto alla prima versione. La cerniera ha meno componenti: per fare un esempio in Find N era composta da 138 componenti mentre in Find N2 solo 100, di conseguenza N2 Flip ha ancora un conteggio inferiore. Ciò ha quindi permesso a Oppo di ridurre la possibilità di guasti (meno componenti = meno cose che possono danneggiarsi), alleggerire i propri dispositivi e riservare più spazio ad altro come batterie più capienti. Senza dimenticare che un prodotto più “semplice” dal punto di vista del design è più veloce ed economico da produrre.

Oppo ha quindi potuto includere in Find N2 Flip il display esterno interattivo più ampio del settore, la batteria più potente e la ricarica più rapida di qualsiasi altro smartphone con questo form factor.

“La Flexion Hinge di Oppo Find N2 Flip è il motivo per cui è stato possibile inserire un display esterno così ampio nella parte anteriore del telefono. Una cerniera più piccola, inoltre, rende possibile la presenza di una batteria più potente e a ricarica rapida, mentre la sua robustezza contribuisce a creare esperienze d’uso uniche, migliorando al contempo la durata di vita dello smartphone” ha spiegato Oppo.

La presenza di una cerniera dal formato ridotto non significa sacrificare la durata: Find N2 Flip è stato testato dal TÜV Rheinland, che ha constatato la possibilità di piegare lo smartphone fino a 400.000 volte senza comprometterne le prestazioni, l’equivalente di un utilizzo normale per circa 10 anni. È stato anche sottoposto a condizioni estreme, funzionando perfettamente dopo essere stato piegato 100.000 volte sia a -20ºC che a 50ºC.

Addio piega

La cerniera è però solamente un elemento di supporto alla vera star dello show: il display pieghevole. Oppo è riuscita a risolvere molte delle preoccupazioni degli utenti per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli portati sul mercato dalla concorrenza.

Per iniziare, Oppo Find N2 Flip si chiude completamente senza lasciare spazio tra le due metà del dispositivo, questo impedisce allo sporco di entrare e rende il dispositivo più sottile ed elegante. Per ottenere questo risultato, la cerniera di Oppo è stata pensata per piegare il display con una forma a goccia, diversa dalla piega a “U” utilizzata per esempio negli smartphone Samsung.

La piega a “U” chiude il display con un raggio di curvatura di circa 1,5mm, a differenza degli oltre 2mm della piega a goccia possibile grazie alla Flexion Hinge e all’esclusiva piastra a matrice reticolare che sostiene lo schermo. Ne consegue che il “segno” inevitabile della piegatura sui display dei primi è nettamente più visibile rispetto a quello dei secondi. Non solo, un raggio di curvatura maggiore pone meno stress ai diversi strati sottili che compongono il display e questo abbassa la possibilità che uno degli strati si possa sollevare rovinando l’intero pannello.

Spesso chi sfrutta il design a goccia utilizza delle cerniere in grado di rimanere solo completamente aperte o completamente chiuse. Oppo è invece riuscita ad implementare una soluzione che garantisce l’utilizzo saldo in posizioni comprese tra 45° e i 110°, permettendo nuove esperienze utente non possibili con gli smartphone classici.

“[…] gli amanti dei selfie, probabilmente in passato avranno usato una fotocamera con una qualità inferiore, ma, grazie al display esterno e all’aiuto della Flexion Hinge che consente al telefono di ‘stare in piedi’ parzialmente piegato, si potrà vedere un’anteprima mentre si sta girando un video e catturare selfie più nitidi grazie alla potente fotocamera principale” ha sottolineato Oppo.

