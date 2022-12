Durante l’evento INNO DAY 2022 tenutosi il 14 e 15 dicembre, Oppo ha presentato tantissime novità come: il marchio OHealth dedicato alla salute smart, gli Air Glass 2, smartphone pieghevoli come Oppo Find N2 e Find N2 Flip, e tantissime altre novità. Tra queste ci sono stati anche dei concept molto interessanti ed esteticamente futuristici. Una serie di dispositivi che rientrano nell’idea dell’Integrated Glass Concept Series, vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Si tratta di un concept di vari prodotti come smartphone e indossabili (cuffie e orologio), la particolarità di questi dispositivi è la loro estetica realizzata in una scocca in vetro monoblocco. L’effetto visivo di questo design sembra un metallo liquido, simile al mercurio quando viene colpito dalla luce. Inoltre, essendo un monoblocco è un design senza soluzione di continuità. L’estetica è certamente bella – gusti personali permettendo – ma la domanda sorge spontanea: quanto può essere delicato un dispositivo del genere?

La serie Oppo Integrated Glass potrebbe rappresentare un possibile futuro del brand cinese, per ora non si sa assolutamente nulla su cosa ne sarà di questi concept e se verrà mai commercializzato qualcosa di simile da parte di Oppo. Tuttavia, per i prossimi dispositivi l’azienda potrebbe prendere spunto da questa serie, magari già nei prossimi Find X6.

Per adesso preferiamo non farci ingolosire troppo dato che, come abbiamo detto, si tratta solo di concept. Però speriamo che in futuro un design del genere possa essere applicato, in caso resterà da vedere e valutare comunque l’aspetto “fragilità”, magari Oppo saprà sorprenderci in questo senso.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe uno smartphone in vetro monoblocco simile ad un metallo? Diteci la vostra nei commenti. Nel frattempo vi deliziamo con un video e una carrellata di immagini pubblicate sul social cinese Weibo da alcuni appassionati che sono riusciti ad immortalare i dispositivi durante l’INNO DAY 2022 di Oppo.