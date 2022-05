Dell’efficienza del supporto post-vendita di Oppo vi avevamo già parlato qualche mese fa in questo articolo. Dopo il lancio della Find X5 Series, una nuova gamma di smartphone dagli alti standard qualitativi, Oppo ha pensato a un ulteriore servizio di assistenza ancora più immediato e ancora più completo.

Il nuovo servizio si chiama Oppo Virtual Assistant e mette a disposizione degli utenti un esclusivo supporto video dedicato. Proprio così, supporto “video”: Virtual Assistant ti consente di prenotare una video-call con un esperto in grado di rispondere alle tue domande e diagnosticare bug in tempo reale grazie alla condivisione dello schermo.

L’esperto sarà chiamato a fornire le soluzioni migliori (“più efficaci e hassle free”) dopo aver ascoltato l’utente e individuato insieme a lui le potenziali problematicità.

Il servizio è indirizzato a chi è già in possesso di un dispositivo della nuova line-up, ma può essere utile anche prima dell’acquisto per essere orientati nella scelta. Di fatto, Oppo Virtual Assistant fa parte di quei servizi integrativi a costo zero che tutelano i consumatori dai piccoli incidenti della vita quotidiana a cui spesso fanno seguito lunghi tempi d’attesa e importanti costi di riparazione.

Per compensare questi disagi, Oppo predispone il ritiro e la riconsegna a domicilio dei dispositivi da riparare/riparati senza alcun costo aggiuntivo.

Un altro servizio degno di nota è Oppo Care, la garanzia di Oppo che include la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danno accidentale. La protezione Oppo Care è garantita per un anno con l’acquisto di un Find X5/Find X5 Pro e per tre mesi con l’acquisto di un Find X5 Lite. In aggiunta, è possibile sottoscrivere anche la cosiddetta “Garanzia Internazionale”, che protegge i device dall’usura e dai danni accidentali in 33 Paesi diversi. Per saperne di più, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Oppo.