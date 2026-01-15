Nel panorama sempre più affollato degli smartphone di fascia media, OPPO rilancia la sfida con una proposta che punta tutto sulla creazione di contenuti in mobilità. La nuova serie Reno15, presentata ufficialmente a Milano, si compone di quattro modelli distinti che condividono una filosofia comune: trasformare ogni utente in un creatore di contenuti professionali, soprattutto quando si trova lontano da casa. L'azienda cinese definisce questi dispositivi come travel camera phone, un concetto che va oltre la semplice categoria degli camera phone tradizionali.

L'elemento più distintivo dell'intera gamma è senza dubbio la fotocamera frontale ultra-grandangolare da 50 megapixel, una soluzione tecnica ancora poco diffusa nel mercato degli smartphone. Con un campo visivo di 100 gradi, questa fotocamera permette di catturare selfie di gruppo o paesaggi senza ricorrere a bastoni per selfie o contorsioni innaturali. Per chi produce contenuti video, questa caratteristica si rivela particolarmente utile: consente di inquadrare simultaneamente il proprio volto e una porzione significativa dell'ambiente circostante, ideale per i diari di viaggio che popolano piattaforme come Instagram e TikTok.

Sul fronte della fotografia posteriore, OPPO ha optato per strategie differenziate tra i modelli. Il Reno15 Pro 5G sfoggia una fotocamera principale da ben 200 megapixel, una risoluzione che offre margini enormi per ritagli e zoom digitali mantenendo una qualità elevata. Sia il Pro che il modello standard Reno15 5G dispongono inoltre di un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con una lunghezza focale equivalente a 85mm, quella tradizionalmente considerata ideale per i ritratti professionali. Questa scelta tecnica permette di ottenere quella compressione prospettica naturale che sfoca delicatamente lo sfondo e valorizza il soggetto, un effetto difficile da replicare con semplici algoritmi software.

L'intelligenza artificiale permea ogni aspetto dell'esperienza fotografica della serie Reno15. La funzione AI Flash Photography 2.0 ottimizza l'illuminazione sia per gli scatti posteriori che per i selfie, mentre il nuovo Reno Portrait Engine lavora in sinergia con algoritmi di miglioramento del tono della pelle per produrre ritratti naturali. Particolarmente interessante è AI Portrait Glow, che analizza foto scattate in condizioni di luce difficili e applica correzioni artistiche per recuperare scatti altrimenti compromessi da controluce o esposizioni errate.

Tra le novità più creative spicca la funzione Popout, che permette di creare composizioni stratificate dove il soggetto principale sembra emergere letteralmente dalla cornice fotografica. La versione animata, AI Motion Photo Popout, disponibile sui modelli Pro e standard, aggiunge dinamismo a queste composizioni, permettendo di fondere momenti diversi in narrazioni visive originali. In arrivo con un futuro aggiornamento software, AI Motion Photo Eraser consentirà di rimuovere oggetti indesiderati dalle Motion Photo con un singolo tocco.

Per quanto riguarda il video, OPPO punta sulla registrazione in 4K HDR Ultra-Steady, che combina alta risoluzione, ampia gamma dinamica e stabilizzazione avanzata. La funzione Dual-View Video attiva contemporaneamente entrambe le fotocamere, mentre Seamless Camera Switch permette di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore durante la registrazione senza interruzioni, eliminando la necessità di montare diverse clip. Il nuovo Video Editing 2.0 integrato nell'app Foto consente di rifinire i contenuti direttamente sullo smartphone, completando un flusso di lavoro completamente autonomo.

L'autonomia rappresenta un altro pilastro della proposta OPPO. Le batterie raggiungono capacità fino a 6.500mAh sui modelli della serie, una cifra notevole che dovrebbe garantire un'intera giornata di utilizzo intenso. La ricarica rapida 80W SUPERVOOC permette di recuperare energia in tempi ridotti, un aspetto cruciale per chi è sempre in movimento. Il sistema operativo ColorOS 16, basato su Android, introduce il Trinity Engine che ottimizza intelligentemente prestazioni del processore e distribuzione dell'energia.

Un toolkit completo per creator sempre in movimento

Dal punto di vista del design, OPPO si ispira all'aurora boreale per le colorazioni Aurora Blue e Aurora White, affiancate dalle più sobrie Dusk Black e Twilight Black. Il modulo fotografico Dynamic Stellar Ring sul retro in vetro scolpito in un unico pezzo caratterizza l'estetica della serie. Le dimensioni dei display variano per soddisfare preferenze diverse: il Reno15 Pro 5G adotta uno schermo compatto da 6,32 pollici pensato per l'uso con una sola mano, mentre gli altri modelli optano per diagonali leggermente superiori tra 6,57 e 6,59 pollici, tutti con refresh rate di 120Hz.

La protezione contro gli elementi è garantita dalle certificazioni IP66, IP68 e IP69, che assicurano resistenza contro acqua e polvere anche in condizioni impegnative. La tecnologia Splash Touch mantiene il display reattivo anche con le mani bagnate, un dettaglio pratico spesso trascurato. Il frame in alluminio di grado aerospaziale del modello Pro conferisce robustezza e una sensazione premium al tatto.

Per i giocatori da mobile, il Reno15 Pro 5G monta la piattaforma MediaTek Dimensity 8450 potenziata da AI HyperBoost 2.0, capace di mantenere frame rate stabili fino a 120fps nei titoli più popolari gestendo efficacemente il calore. La funzione Game Capture permette di salvare i momenti migliori delle sessioni di gioco come clip video o Motion Photo. Il chip dedicato SignalBoost X1 riduce la latenza di rete fino all'84%, un vantaggio significativo nei giochi competitivi online.

L'ecosistema di funzionalità AI si estende alla produttività quotidiana. AI Mind Space funge da hub intelligente attivabile con un gesto a tre dita, permettendo di catturare e organizzare contenuti da diverse applicazioni in un unico spazio. Strumenti come AI Translate e AI Recording semplificano attività come la traduzione e la trascrizione. Tutte queste funzionalità sono supportate dal Private Computing Cloud di OPPO, che promette elaborazione sicura dei dati personali.

La connettività tra dispositivi diversi è facilitata da O+ Connect, che permette trasferimenti rapidi di file tra dispositivi OPPO e l'ecosistema Apple. Il mirroring dello schermo e il controllo remoto del PC funzionano sia con MacOS che Windows, posizionando lo smartphone come centro di un workflow digitale integrato. AI LinkBoost 3.0 ottimizza la connettività di rete su tutti i modelli della serie.

OPPO propone anche la Fluency Protection fino a sei anni sui modelli Pro e standard, una garanzia di prestazioni durature nel tempo che testimonia la fiducia dell'azienda nella longevità dei propri dispositivi. Il modello Reno15 F 5G beneficia di una protezione analoga per cinque anni.

I prezzi di lancio sul mercato italiano partono da 399,99 euro per il Reno15 F 5G, passando per i 469,99 euro del Reno15 FS 5G e i 599,99 euro del Reno15 5G, fino ai 799,99 euro richiesti per il top di gamma Reno15 Pro 5G. Fino al 28 febbraio, l'acquisto sullo OPPO Store include bundle omaggio che comprendono Travel Case, Travel Tag e auricolari Enco Buds oppure power bank. Sono inoltre disponibili coupon sconto dedicati agli utenti registrati, con riduzioni che vanno dai 10 ai 50 euro a seconda del modello scelto.