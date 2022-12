In occasione Oppo INNO DAY 2022, la nota azienda cinese ha presentato in anteprima, tra le diverse novità, secondo componente della famiglia MariSilicon, il nuovissimo SoC audio Bluetooth MariSilicon Y.

MariSilicon Y, che andrà ad allargare il brand MariSilicon (di cui fa già parte MariSilicon X il primo chip proprietario dedicato all’imaging, presentata al mondo lo scorso anno) è uno dei primi SoC Bluetooth a utilizzare la più avanzata tecnologia di processo N6RF, ed introduce nuovissimo Pro Bluetooth Pack sviluppato in proprio che aumenta la larghezza di banda Bluetooth del 50% rispetto ai SoC Bluetooth con le specifiche più avanzate presenti sul mercato.

Dotato dell’esclusiva tecnologia codec URLC e di una NPU dedicata con una potenza di calcolo fino a 590 GOPS, MariSilicon Y è in grado di trasmettere un audio lossless ultra-chiaro a 24 bit/192 kHz via Bluetooth, offrendo agli utenti tutti i vantaggi della connettività wireless con la stessa qualità audio di una connessione cablata e aprendo nuove possibilità di esperienze audio spaziali. Grazie a MariSilicon Y, gli utenti possono godere di una qualità audio digitale di altissimo livello attraverso auricolari e cuffie Bluetooth wireless.

Oppo ha così portato avanti il tema al centro dell ’edizione 2022 dell’INNO DAY, la kermesse nata per essere “teatro” di importanti annunci al pubblico e di “relazione” tra l’azienda e i suoi consumatori: ”Empowering a Better Future”. Con il nuovo MariSilicon Y, Oppo va quindi a coprire il pilastro dello smart entertainment che, insieme ai concetti di smart productivity, smart learning e smart health (quest’ultimo coperto dall’innovativo OHealth H1), costruiscono e sostengono la visione di Oppo per potenziare un futuro migliore, in grado di offrire più innovazione e costruire un futuro inclusivo e più positivo per tutti.

Al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando MariSilicon Y farà il proprio debutto, non mancheremo di aggiornarvi appena avremo nuove informazioni.