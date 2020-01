In arrivo un nuovo smartphone Oppo: batteria capiente e display da 6,5″

Un nuovo smartphone Oppo è stato recentemente certificato in diversi paesi del mondo ed è riconoscibile dal codice CPH2015. Secondo le prime indiscrezioni, questo dispositivo avrà due nomi differenti: OPPO A31, in India, e Reno S, in Indonesia.

Dopo aver ufficializzato OPPO Reno3 e Reno3 Pro 5G, la società sarebbe quasi pronta ad annunciare un nuovo dispositivo che potrebbe essere commercializzato in diversi paesi. A rivelarlo sono state le certificazioni accettate dalle agenzie IMDA e NBTC.

La certificazione Bluetooth ci ha inoltre rivelato le prime specifiche tecniche. OPPO A31/Reno S avrà un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Il processore octa-core con clock a 2,0 GHz dovrebbe essere targato MediaTek e, molto probabilmente, sarà Helio P60.

Presente una batteria da 4.230 mAh, ma sembrerebbe non essere presente la ricarica rapida. Nella confezione sarà infatti incluso un singolo caricabatteria da 10 W. Il sistema operativo scelto è ColorOS 6.1.2, basato su Android 9 Pie.

Probabilmente con un notch a goccia sullo schermo, USB type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm, questo nuovo smartphone dovrebbe essere annunciato durante le prossime settimane. Anche se è stato certificato per diversi mercati, non sappiamo ancora se arriverà anche in Italia.