Niente paura, siete ancora in tempo per gli ultimi regali di Natale per voi e per i vostri cari! In vista delle festività, Oppo ha deciso di scontare il prezzo di moltissimi dei propri smartphone e prodotti IoT.

Su Oppo Store iniziano i Xmas Days, un mese di sconti fino al 20% che non potete assolutamente perdervi!

Gli Oppo Xmas Days sono ufficialmente iniziati! Fino alle 10:00 di venerdì 23 dicembre, vi aspettano sconti fino al 20% su moltissimi prodotti hi-tech disponibili nell’e-commerce ufficiale Oppo Store.

Gli amanti della fotografia che vogliono un prodotto dal design unico potranno ad esempio regalare (o regalarsi) un Oppo Reno8 Pro per soli 639,99 euro oppure un Reno8 per soli 479,99 euro. Non è solamente la serie Reno8 ad essere scontata, anche i flagship di ultima generazione sono proposti a prezzo di saldo.

Il modello più accessibile Oppo Find X5 Lite passa da 499,99 euro a soli 359,99 euro, mentre Oppo Find X5 è disponibile a 559,99 euro invece del prezzo di listino di 999,99 euro, un risparmio di oltre 400 euro! Volete solamente il meglio del meglio? Oppo Find X5 Pro, dispositivo su cui ha esordito il chip di elaborazione delle immagini dedicato MariSilicon X, passa a 959,99 euro invece che 1299,99 euro.

Non solo: se deciderete di acquistare uno degli interessanti bundle proposti, tra cui i bundle della serie Find X5, Reno8 e Reno6, potrete approfittare di sconti che vanno da 50,00 euro a 150,00 euro!

Se siete invece alla ricerca di un nuovo paio di auricolari TWS di ultima generazione, gli Oppo Enco Air2 Pro con lo sconto del 20% saranno vostri a soli 63,99 euro. Il modello top di gamma Oppo Enco X2 è proposto al prezzo vantaggioso di 119,99 euro invece che 199,99 euro. Lo smartwatch Oppo Watch Free, pensato per chi vuole migliorare il proprio benessere personale o registrare i propri esercizi, è proposto a soli 47,99 euro invece che 99,99 euro.

Acquistando durante i fine settimana del 10-11 dicembre oppure del 17-18 dicembre potrete anche usufruire della spedizione gratuita per gli ordini sopra i 20 euro. I top di gamma Find X5 e Find X5 Pro saranno disponibili a prezzo scontato di ulteriori 10 euro, ribasso cumulabile con il 20% di sconto già presente.

Offerte Oppo per Natale 2022

Fino alle 10:00 del 23 dicembre

Prodotti singoli:

Bundle in evidenza:

Solo nei weekend del 10-11 dicembre e 17-18 dicembre

Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori ai 20 euro e top di gamma a prezzo ancora più basso!