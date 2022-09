Oppo, azienda leader nel settore della telefonia, ha ricevuto due importanti riconoscimenti in occasione del BEYOND Expo 2022.

Gli award della manifestazione sono indirizzati alle aziende che si distinguono per le innovazioni nei settori della sanità, della sostenibilità e della tecnologia di consumo. In particolar modo l’Impact Award punta a premiare quelle realtà il cui operato si è distinto per il contributo dato a favore dell’ambiente, della scienza e della tecnologia. A portare a casa il prestigioso premio è stato Oppo premiato, appunto, per i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità.

Riprendendo le parole di Dr. Lu Gang, co-fondatore della BEYOND Exp: “Il BEYOND Expo è stato creato per mostrare le tecnologie innovative e il loro impatto sulla società. Attraverso l’Oppo Research Institute Innovation Accelerator, i suoi continui sforzi in termini di sostenibilità e la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge, Oppo ci ha dimostrato l’impatto positivo che la tecnologia può avere sulla società, sull’industria e sul modo in cui le persone vivono la tecnologia”

Non solo, Oppo è stata anche premiata con Consumer Tech Innovation Award per lo sviluppo della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC, definita dalla giuria “tecnologia leader del settore”.

La nuova tecnologia SuperVOOC Flash Charge sviluppata da Oppo, già in uso da parte di oltre 220 milioni di utenti, ha di fatto migliorato non solo la velocità di ricarica dei dispositivi mobile, ma anche migliorato la sicurezza e la durata delle batterie.

Nel corso di BEYOND Expo 2022, Oppo ha esposto anche la tecnologia Battery Health Engine: questa permette, grazie alla combinazione dell’algoritmo Smart Battery Health e della tecnologia Battery Healing, di prolungare la durata della batteria fino al doppio dell’attuale media del settore (chissà che la cosa non possa interessare ad Apple, che a seguito del rilascio di iOS 16 ha visto un importante calo della durata della batteria dei propri device).

Ma, andando a vedere, Oppo non è nuova a i temi della sostenibilità: nell’arco del triennio 2018-2021 l’azienda ha ridotto del 95% l’uso di plastica negli imballaggi e ha contribuito a riciclare, nella sola Cina, device per un peso totale di oltre 216 tonnellate.