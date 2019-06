OPPO presenta MeshTalk: messaggi e chiamate senza alcuna connessione

OPPO ha presentato MeshTalk, una tecnologia proprietaria che consente di inviare messaggi ed effettuare chiamate anche senza connessione cellulare, Wi-Fi o Bluetooth. La tecnologia ha un raggio d’azione di 3 Km.

Nel corso del Mobile World Congress di Shanghai, OPPO non solo ha presentato il primo prototipo di smartphone con fotocamera sotto il display ma ha anche annunciato un’interessante tecnologia proprietaria. Si chiama MeshTalk e consente di inviare messaggi ed effettuare chiamate anche senza connessione cellulare, Wi-Fi o Bluetooth. La tecnologia ha un raggio d’azione di 3 Km.

La cosa interessante è che l’applicazione di OPPO sarà integrata nativamente nei dispositivi del marchio. In questo modo, l’utente può avere immediatamente accesso alle comunicazioni mesh come messaggi di testo, messaggi vocali o classiche chiamate. Come suggerisce il nome, è una rete mesh il che vuol dire che può instradare il messaggio attraverso diversi dispositivi vicini in modo che possa raggiungere il destinatario, anche se è troppo lontano per una connessione diretta.

“Per sviluppare la sua tecnologia MeshTalk, OPPO ha personalizzato il chip della comunicazione per sfruttare i vantaggi della decentralizzazione, una maggior velocità e un minor consumo di energia. MeshTalk è un’innovativa soluzione comunicativa end-to-end che aggira le stazioni di base, i server e altri dispositivi, consentendo agli utenti un livello di privacy più elevato” si legge nel comunicato.

MeshTalk è una funzione utile in scenari dove tutte le altre connessioni di rete non sono disponibili. Pensiamo – per esempio – a un viaggio fuori porta, a un concerto, a un viaggio all’estero dove non abbiamo copertura fino ad arrivare ai disastri naturali. Insomma, gli scenari di utilizzo sono tanti. La tecnologia dietro MeshTalk non è stata resa nota e OPPO non ha specificato quando saranno disponibili sul mercato i primi smartphone compatibili.