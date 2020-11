Oppo regina della pop-up camera, eccone un’altra!

Ecco un altro brevetto Oppo, questa volta legato al miglioramento delle prestazioni fotografiche. Con la data di pubblicazione al 12 novembre, oggi vi mostriamo un disegno di smartphone molto particolare: e ci voleva Oppo per realizzarlo!

Il dispositivo possiede una fotocamera frontale pop up dalla curiosa forma a mezzaluna. Questa avrebbe uno spessore contenuto e per posizionarsi all’interno, quando non usata, ruoterebbe di 180 gradi. Come vediamo dagli schemi inoltre, il modulo a riposo all’interno della scocca è speculare a come appare al di fuori.

All’atto tecnico il meccanismo sicuramente è un innovazione, all’atto pratico Oppo cerca di diversificare un aspetto in cui la maggior parte dei altri brand tralasciano: la fotocamera frontale. Per quanto concerne l’utilizzo della pop-up camera, conosciamo Oppo ed è stata forse una delle prime a portarla con il Find X.

Per il resto, tramite il concept realizzato con le informazioni diffuse, è uno smartphone tutto schermo con cornici risicate e sensore delle impronte digitali all’interno del display. Anche al posteriore la disposizione delle camere è, quanto meno, originale. Una lunga isola orizzontale sviluppata su “due piani” che comprende un tripla fotocamera realizzata con diversi sensori.

Insomma, Oppo crede molto nelle pop-up camera e non perde l’occasione di creare forme nuove. In questo modo si ha il grosso vantaggio di non avere alcuna interruzione all’interno del display.