Oppo Reno 5G arriva in Italia con TIM

La variante 5G di Oppo Reno 10X Zoom potrà essere acquistata attraverso l'operatore TIM al prezzo di 899,90 euro.

È stato presentato oggi a Milano il nuovo Oppo Reno 5G, variante del modello 10x da noi recensito, che arriverà in Italia alla fine di Luglio grazie ad una collaborazione con TIM. Questo prodotto è il punto di arrivo di un progetto sul 5G iniziato dalla azienda nel 2015, che ha comportato importanti investimenti anche in settori come AI e Cloud Gaming.

Il progetto ha inoltre portato Oppo a collaborare con diversi operatori in tutto il mondo per il lancio dello smartphone. Oltre a TIM possiamo citare Swisscom (grazie al quale il device è già disponibile in Svizzera9, EE,

SingTel e Optus. Oppo Reno 5G è peraltro il primo smartphone al mondo dotato del modem Snapdragon X50, che fa da supporto al processore Qualcomm® Snapdragon™ 855 permettendo la connettività 5G.

Lo smartphone sarà acquistabile tramite TIM dalla fine di Luglio e sarà disponibile nelle colorazioni Ocean Green e Jest Black al prezzo di 899,90 euro. L’operatore telefonico ha comunicato che saranno previsti anche dei pacchetti che permetteranno di acquistarlo a rate o con l’offerta esclusiva TIM Advance 5G Top.

Vi lasciamo, di seguito, alle specifiche tecniche complete dello smartphone.

Specifiche Reno 5G Schermo 6.6 pollici 2340*1080, AMOLED, 19.5:9, Schermo Panoramico, Gorilla Glass 6 Colori Ocean Green, Jet Black Fotocamera Posteriore 48MP(IMX 586)+13MP (teleobbiettivo) +8MP (grandangolo 120 gradi),Zoom Ibrido 10X,Dual OIS, modalità Artistic portrait, Ultra-Night Mode 2.0, Color Mapping, Video 4K Fotocamera anteriore 16MP, f/2.0, Portrait Mode 2.0, Soft light Batteria 4065mAh Memoria RAM: 8GB ROM: 256GB Memoria Esterna: fino a 256GB microSD Hardware principale Qualcomm® Snapdragon™ 855* Network NR-5G, GPRS, EDGE, HSPA+ WCDMA, TD-LTE, LTE FDD Connessione WLAN 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 Type-C OS ColorOS 6 (Android P) Carica VOOC 3.0 Altro Sblocco con impronta sotto schermo 2.0 Sensori: sensore magnetico, sensore di luce, sensore di distanza, giroscopio, gravità, Crescent Bay, schede Dual Nano-SIM